Installation d’une fontaine à eau : les 7 questions à se poser avant

Installer une fontaine à eau dans un espace de travail ou un lieu public peut sembler anodin. Pourtant, c’est souvent une décision plus stratégique qu’on ne le pense. Confort des collaborateurs, image de marque, responsabilité environnementale… les enjeux sont multiples.

Mais avant de se lancer tête baissée, mieux vaut prendre un petit moment pour réfléchir. Poser les bonnes questions, ça permet d’éviter les mauvaises surprises. Voici donc les 7 questions clés à se poser avant d’installer une fontaine à eau.

Quels sont les besoins réels ?

Ce n’est pas la même chose de vouloir équiper une petite salle de réunion ou un open space de 80 personnes. Le nombre d’utilisateurs, la fréquence d’utilisation, les pics de consommation… tout ça compte.

Il faut aussi penser à l’usage : une fontaine pour quelques verres par jour, ou un équipement central qui tourne non-stop toute la journée ? En fonction de ces paramètres, certains modèles seront plus adaptés que d’autres.

Quelle eau proposer aux utilisateurs ?

Ça peut paraître évident, mais on n’y pense pas toujours. Eau fraîche ? Tempérée ? Gazeuse ? Chaude, pour les amateurs de thé ou de soupe instantanée ? Certains modèles font tout ça à la fois. D’autres, non.

Et puis, il y a le choix entre eau filtrée du réseau ou bonbonnes livrées régulièrement. Pour se repérer dans toutes ces options, il est utile de se tourner vers des spécialistes comme Aqua Fontaine, qui proposent différentes solutions selon les besoins, les espaces et les budgets. Leurs conseils permettent souvent de faire le tri plus rapidement.

Fontaine à bonbonne ou raccordée au réseau ?

Voilà une question qui revient souvent. Et pour cause : les deux options ont leurs avantages… et leurs contraintes.

La fontaine à bonbonne a l’avantage de la simplicité. Pas besoin de raccordement, elle s’installe facilement. Mais il faut gérer la logistique : livraison des bonbonnes, stockage, remplacement… et ça prend de la place.

À l’inverse, la fontaine raccordée au réseau est plus discrète et ne nécessite aucun réapprovisionnement. En revanche, elle demande une installation un peu plus technique, avec un point d’eau à proximité. À considérer selon l’aménagement des lieux.

Quel emplacement est le plus pertinent ?

On n’installe pas une fontaine n’importe où. Elle doit être accessible, mais sans gêner la circulation. Visible, mais pas encombrante. Près d’une prise électrique, et idéalement à proximité d’un point d’eau si elle est branchée au réseau.

Il faut aussi penser à l’hygiène, surtout dans les lieux très fréquentés. Un coin cuisine ou un espace détente sont souvent de bons emplacements. Mais chaque site est différent, alors autant faire un petit repérage en amont.

Quel budget prévoir ?

On pense souvent au prix d’achat. Mais ce n’est qu’une partie de l’équation. Il faut aussi prendre en compte l’entretien, la livraison d’eau si c’est une bonbonne, le remplacement des filtres, voire le coût d’un contrat de maintenance.

Et puis il y a la location, une option qui séduit de plus en plus. Elle permet d’avoir un équipement toujours en bon état, avec un service inclus. Au final, la formule la plus économique dépend surtout de la durée d’usage prévue.

Qui va gérer la maintenance ?

C’est un point qu’on néglige souvent au début, et qui finit par poser problème. Une fontaine à eau, ça s’entretient. Filtres à changer, nettoyage régulier, petits dépannages en cas de dysfonctionnement… mieux vaut savoir qui s’en charge dès le départ.

Certains prestataires proposent un service complet, avec une maintenance incluse dans l’abonnement. Si ce n’est pas le cas, il faudra peut-être désigner un responsable en interne ou faire appel à un prestataire ponctuel.

Quelle image veut-on renvoyer ?

On n’y pense pas toujours, mais une fontaine à eau, c’est aussi un objet qu’on voit tous les jours. Son design, sa discrétion, les matériaux utilisés… tout ça joue un rôle dans l’image qu’on renvoie.

Certains modèles misent sur l’élégance, d’autres sur la robustesse ou l’aspect éco-responsable. À chacun de voir ce qui colle le mieux à son environnement. Dans une entreprise engagée sur le plan écologique, par exemple, choisir une fontaine reliée au réseau (donc sans plastique jetable) peut faire sens.

En résumé

Installer une fontaine à eau, ce n’est pas seulement brancher une machine et remplir des gobelets. C’est un vrai petit projet, qui mérite réflexion.

Se poser ces 7 questions, c’est s’assurer de faire un choix adapté, durable et sans mauvaise surprise. Et comme souvent, 80 % de la réussite, c’est une bonne préparation.