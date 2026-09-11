Coincée entre boomers et millenials, la génération X reste invisible. Pourtant, son « X » vient d'une inconnue mathématique, et son histoire éclaire notre rapport au travail et au numérique.

Il y a une scène que je n'oublierai pas. C'était dans un open space, vers 2019. Une responsable RH présente un nouveau dispositif de "feedback continu" à une équipe. Silence poli. Au fond, une femme d'une cinquantaine d'années lève la main : « On peut aussi juste se parler, non ? » Personne n'a ri. Tout le monde a hoché la tête. Cette femme, c'était la génération X dans toute sa splendeur : méfiante envers les modes managériales, allergique au jargon, et pourtant capable de s'adapter à tout ce qu'on lui a mis sur le dos depuis trente ans.

On parle beaucoup des boomers, des millenials, de la génération Z. La génération X, elle, reste curieusement discrète. Presque invisible. Et c'est précisément ce qui la rend intéressante.

Points clés à retenir La génération X regroupe, selon la classification de Strauss et Howe, les Occidentaux nés entre 1965 et 1976 , avec des variantes allant de 1961 à 1981 selon les auteurs.

, avec des variantes allant de 1961 à 1981 selon les auteurs. Le « X » vient d'abord d'une inconnue : une classe d'âge qu'on n'arrivait pas à nommer.

Le terme a été popularisé par le roman de Douglas Coupland, Generation X: Tales for an Accelerated Culture, paru en 1991.

Elle est coincée entre les baby-boomers, très nombreux, et la génération Y.

Elle a connu la bascule analogique-numérique à l'âge adulte, ce qui explique une partie de son rapport particulier à la technologie et au travail.

Pourquoi « génération X » ? L'histoire d'une étiquette qu'on n'avait pas prévue

La première fois que j'ai entendu l'expression, j'ai cru à un truc marketing. Une marque de fringues, peut-être. En fait, non. Et l'origine est plus étrange que prévu.

L'inconnu mathématique : le « X » comme variable

Le « X » n'est pas un clin d'œil stylé. C'est une inconnue. En maths, X désigne ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est exactement le problème qu'on avait avec cette classe d'âge : personne ne savait comment la nommer. Ces jeunes ne ressemblaient ni à leurs parents baby-boomers, ni à ce qu'on attendait d'eux.

Avant que le terme « génération X » s'impose, on les appelait la génération « Baby Bust » — en raison du faible taux de natalité comparé à la période du baby-boom. Pas très glamour.

L'expression elle-même apparaît d'abord au Royaume-Uni, en 1965, sous la plume de Jane Deverson et Charles Hamblett. La revue Woman's Own avait demandé à Deverson une série d'entretiens avec des adolescents. Le résultat a surpris tout le monde : une génération « qui couche ensemble avant le mariage, qui ne croit pas en Dieu, qui n'aime pas la Reine ». Autrement dit, quelque chose d'innommable pour l'époque.

Douglas Coupland et la consécration du terme

Le vrai coup de projecteur arrive en 1991, avec le roman de Douglas Coupland, Generation X: Tales for an Accelerated Culture. Le livre devient une référence, le mot se répand dans la culture populaire. Et voilà comment une inconnue mathématique finit par désigner une génération entière.

Franchement, il y a quelque chose d'un peu ironique là-dedans. Une génération qui se sentait sans identité propre s'est retrouvée affublée d'une lettre qui, littéralement, veut dire « on ne sait pas ».

Ce qui caractérise vraiment la génération X

Les portraits générationnels ont un défaut : ils transforment des millions de personnes en une seule caricature. Je vais donc rester prudent. Mais il y a des expériences communes qui marquent, et sur ce point, les traits qu'on attribue à cette génération ne sortent pas de nulle part.

L'autonomie, née d'un certain vide

Beaucoup de membres de cette génération ont grandi avec moins de surveillance parentale directe. Parents au travail, familles parfois éclatées, enfants qui rentraient seuls et se débrouillaient. Ça forge un rapport particulier à l'indépendance : on ne compte pas trop sur les autres, on ne demande pas la permission, on avance.

Dans le travail, ça se voit. Une personne de cette génération attend rarement qu'on lui explique comment faire. Elle essaie. Elle se trompe. Elle recommence. Et elle déteste qu'on la surveille.

L'adaptation : le grand grand écart analogique-numérique

Ils ont connu la transition entre le monde analogique de leur enfance et l'arrivée du numérique à l'âge adulte. Ce n'est pas un détail anecdotique. C'est structurant.

J'ai vu ça de près, il y a quelques années, dans une petite structure où je bossais. Une équipe de six personnes, mélange de quadras et de trentenaires. Pour migrer un système interne, il fallait comprendre à la fois un vieux logiciel en ligne de commande et un nouvel outil en ligne. Les seuls à faire le pont sans broncher ? Les quadras. Ils avaient connu les deux mondes. Ils ne trouvaient pas ça bizarre.

Vous voyez où je veux en venir : cette génération n'est pas « technophobe » comme on le dit parfois, ni « digital native » comme les suivantes. Elle est traductrice. C'est une position rare, et souvent sous-estimée.

Le pragmatisme : travailler pour vivre, pas l'inverse

Ils cherchent un équilibre concret entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Concret, c'est le mot. Pas une philosophie affichée sur LinkedIn, une réalité : partir à l'heure, ne pas répondre aux mails le week-end, faire le boulot correctement et rentrer chez soi.

Ce qui les distingue de la génération suivante n'est pas qu'ils tiennent moins à leur travail. C'est qu'ils ne le mettent pas au centre de leur identité.

Génération X, Y, Z : où se situe-t-elle dans la file ?

Le classement générationnel est un outil pratique, mais imprécis. Cela dit, il permet de comprendre les tensions au travail. Voici comment les principales générations se répartissent dans le monde occidental.

Génération Période de naissance Expérience marquante Rapport au travail Baby-boomers Après-guerre Reconstruction, plein emploi Loyauté, carrière longue, présentéisme Génération X Environ 1965-1980 (variantes 1961-1981) Bascule analogique-numérique, crises économiques Autonomie, équilibre, méfiance envers les hiérarchies Génération Y Années 1980-1990 Internet dès l'adolescence Recherche de sens, mobilité, feedback fréquent Génération Z Après 1995-2000 Smartphone, réseaux sociaux omniprésents Authenticité, engagement, frontière floue

Attention, une précision importante : les bornes exactes de la génération X dépendent des auteurs. Strauss et Howe la situent entre 1965 et 1976. D'autres spécialistes l'étendent à 1961-1981, ou la resserrent à 1962-1971. Autrement dit, si vous êtes né en 1978, vous pouvez vous retrouver classé X chez certains et Y chez d'autres. Bienvenue dans le flou.

En entreprise : comment on gère (mal) la génération X

Le sujet revient sans cesse dans les services RH : comment faire cohabiter quatre générations ? Et, souvent, une question revient : comment attirer et fidéliser les talents de cette tranche d'âge ?

Spoiler : le problème n'est pas la fidélisation. Le problème est qu'on les ignore.

Les erreurs classiques

Leur imposer des outils jeunes (applications, réseaux sociaux internes) sans leur demander leur avis.

Organiser des team buildings obligatoires pour « souder l'équipe », alors qu'ils ont une vie en dehors.

Multiplier les réunions de feedback où on leur explique, à quarante-cinq ans, comment communiquer.

Faire comme s'ils n'existaient pas dans les plans de carrière, en concentrant tout sur les jeunes.

Confondre leur discrétion avec de la passivité.

J'ai moi-même commis une partie de ces erreurs, quand j'ai commencé à encadrer des équipes. J'ai passé des semaines à mettre en place un outil de suivi partagé, convaincu que c'était une avancée. Une collaboratrice de cinquante ans m'a demandé, sans agressivité : « En quoi ça m'aide, moi ? » Je n'avais pas de réponse claire. L'outil que je trouvais génial ne résolvait aucun de ses problèmes. Je l'ai abandonné trois mois plus tard. Leçon retenue.

Ce qu'on oublie de leur reconnaître

Leur valeur sur le marché du travail n'est pas dans la nouveauté. Elle est ailleurs.

D'abord, ils savent faire sans. Sans mode, sans outil dernier cri, sans validation constante. Ensuite, ils ont souvent vu deux ou trois cycles de réorganisation. Ils ne s'enthousiasment pas trop vite, mais ils ne paniquent pas non plus. Enfin, ils transmettent sans en faire tout un plat : par l'exemple, pas par la formation.

Si je devais choisir une seule qualité à retenir, ce serait celle-là. Dans une équipe jeune qui doute trop vite, une personne de cette génération agit comme un lest. Pas un frein. Un lest.

Les questions qu'on me pose le plus souvent

Quel âge a la génération X aujourd'hui ?

La question revient tout le temps, et la réponse dépend de la définition retenue. Si l'on prend la fourchette classique 1965-1980, cela donne, en 2026, des personnes ayant entre 46 et 61 ans. Elles sont donc en pleine maturité professionnelle, souvent à des postes d'encadrement, avec une expérience longue et une vision historique que les plus jeunes n'ont pas.

Pourquoi entend-on parfois parler de « génération sacrifiée » ?

C'est une formule qui circule, mais elle mérite d'être nuancée. La réalité, c'est que cette génération a souvent vécu la transition analogique-numérique à l'âge adulte, ce qui veut dire une adaptation permanente, sans forcément en tirer les bénéfices symboliques. Ni assez « boomer » pour le confort, ni assez « jeune » pour les avantages accordés aux nouvelles générations. Le mot « sacrifiée » est peut-être excessif. « Oubliée » est plus juste — c'est d'ailleurs l'un de ses surnoms : la génération oubliée.

Qu'y a-t-il avant la génération X ?

Avant, ce sont les baby-boomers, nés après la guerre, dans un contexte de forte natalité. C'est justement parce qu'ils étaient si nombreux que la génération suivante a paru, démographiquement, plus discrète. D'où le nom initial de « Baby Bust ». Après la X, vient la génération Y, puis la Z.

Ce qu'il faut comprendre de cette génération

La génération X n'est pas une anomalie dans l'histoire des générations. C'est un pont. Un pont qui n'aime pas trop qu'on le lui dise, mais un pont quand même.

Elle a grandi dans un monde qui allait disparaître et a dû s'adapter à celui qui arrivait. Elle a vu les hiérarchies se transformer, les promesses d'emploi à vie s'évaporer, les outils changer trois fois. Et elle est toujours là. Pas en haut de l'affiche, pas en bas non plus. Quelque part au milieu, à faire tourner les choses.

Ce qui me frappe, en fin de compte, c'est à quel point le nom qu'on leur a collé les décrit bien. Pas parce qu'ils sont inconnus. Parce qu'ils ont choisi, en quelque sorte, de le rester. Discrets, autonomes, expéditifs, un peu méfiants. Le X n'a jamais cessé d'être une inconnue. Peut-être que c'était, finalement, exactement ce qu'il fallait.

Et si, un jour, on cessait d'essayer de les ranger dans une case pour simplement écouter ce qu'ils ont à dire, on gagnerait probablement du temps. Moi, en tout cas, je le ferais volontiers. Il faut juste oser demander — sans PowerPoint.