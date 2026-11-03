Un départ à la retraite referme souvent vingt ou trente ans de réunions, de projets et de cafés partagés. Pour le cadeau collectif, la règle la plus sûre tient en une idée : offrir un objet qui raconte la personne, pas sa fonction. Une collecte ouverte trois à quatre semaines avant la date, un montant indicatif annoncé clairement et un cadeau relié à une passion réelle (sport, voyage, collection, cuisine) donnent un souvenir qui dure. Les objets fabriqués pour l'occasion, avec une date ou un clin d'œil interne, sont ceux que les jeunes retraités gardent le plus longtemps. Voici comment organiser ce geste dans une entreprise, qu'elle compte huit salariés ou huit cents.

Lancer la collecte trois à quatre semaines avant le pot de départ.

Proposer une participation libre avec un repère, souvent entre 5 et 20 euros par personne.

Choisir un objet lié à une passion du collègue, puis le personnaliser.

Anticiper les délais de fabrication d'une pièce sur mesure.

Joindre une carte ou un livret signé par toute l'équipe.

Organiser un départ à la retraite dans l'équipe : rôles, collecte et calendrier

Dans une petite structure, c'est souvent le dirigeant ou le manager direct qui prend l'initiative. Dans une entreprise plus grande, le relais passe par le CSE, par l'assistante de direction ou par un collègue proche qui se porte volontaire. Peu importe qui pilote : l'essentiel est qu'une seule personne centralise l'argent, les idées et les signatures, pour éviter les doublons et les malentendus.

Le calendrier joue un rôle décisif. Un départ annoncé tard laisse peu de marge, et un objet personnalisé demande du temps. Le déroulé suivant fonctionne dans la plupart des équipes :

Un mois avant : désigner l'organisateur, fixer la date du pot, sonder deux ou trois proches du futur retraité sur ses goûts.

: désigner l'organisateur, fixer la date du pot, sonder deux ou trois proches du futur retraité sur ses goûts. Trois semaines avant : ouvrir la collecte (enveloppe ou cagnotte en ligne), en précisant que la participation reste libre et anonyme.

: ouvrir la collecte (enveloppe ou cagnotte en ligne), en précisant que la participation reste libre et anonyme. Deux semaines avant : valider l'idée de cadeau et passer commande si une fabrication est nécessaire.

: valider l'idée de cadeau et passer commande si une fabrication est nécessaire. La dernière semaine : faire circuler la carte, préparer le discours, prévenir les anciens collègues partis dans d'autres services.

Pensez aussi aux salariés en télétravail, en congés ou sur d'autres sites : un message clair avec la date limite de participation leur permet de s'associer au geste sans se sentir oubliés.

Partir de la vie du futur retraité, pas de sa fiche de poste

Le stylo gravé, la montre ou le bon d'achat générique ont un point commun : ils parlent du salarié, rarement de la personne. Or la retraite est justement le moment où l'on quitte son rôle professionnel. Le cadeau le plus juste regarde donc vers ce qui vient après.

Quelques indices suffisent souvent. De quoi parle votre collègue le lundi matin ? Qu'y a-t-il sur son bureau, en fond d'écran, sur son mug ? Quels projets a-t-il évoqués pour la suite : voyages, petits-enfants, potager, association, reprise d'un sport ? Un conjoint ou un ami proche, contacté discrètement, peut confirmer une piste ou en écarter une autre.

Cette petite enquête évite deux écueils fréquents : l'objet sans âme, vite rangé dans un placard, et le cadeau trop intime, qui met mal à l'aise devant toute l'équipe.

Un collègue collectionneur : transformer une passion en souvenir d'équipe

Prenons une situation que beaucoup d'entreprises connaissent. Patrice, responsable logistique depuis vingt-six ans, est connu dans tout le bâtiment pour sa collection de baskets : chaque vendredi, il arrive avec une paire différente, et les nouveaux venus finissent toujours par lui demander combien il en possède. Quand son départ est annoncé, l'équipe sait déjà qu'un panier gourmand ou une carte cadeau passerait à côté de l'essentiel. Le cadeau doit parler de cette passion, tout en portant la trace de ses années dans la maison : sa date d'arrivée, le surnom que lui donnait l'atelier, les couleurs du logo qu'il a vu changer trois fois.

Plutôt qu'un modèle du commerce noyé parmi ceux qu'il possède déjà, ses collègues ont choisi une paire de sneakers customisées à la main, avec l'année de son embauche peinte sur le talon et le surnom de l'atelier sur la languette : une pièce unique qu'il peut porter le jour du pot, puis exposer dans sa collection comme aucune autre.

Ce type de projet demande un peu de méthode. La pointure se récupère sans éveiller les soupçons, en jetant un œil à une paire laissée au vestiaire ou en interrogeant son entourage. Le délai de fabrication d'une pièce peinte se compte généralement en semaines, d'où l'intérêt de lancer la commande tôt. Enfin, mieux vaut limiter le nombre de clins d'œil internes : deux ou trois références bien choisies valent mieux qu'un catalogue de blagues que seuls quelques collègues comprendront. La même logique s'applique à d'autres passions, qu'il s'agisse d'un maillot de vélo floqué, d'un tablier brodé pour un cuisinier amateur ou d'un vinyle encadré pour un mélomane.

Ce que l'employeur peut financer, et ce que l'équipe garde à sa charge

Une collecte entre collègues relève de la sphère privée : chacun donne ce qu'il veut, sans formalité particulière. Les choses changent lorsque l'entreprise ou le CSE met la main à la poche. L'Urssaf admet en effet une exonération de cotisations pour les cadeaux remis à l'occasion de certains événements, dont le départ à la retraite, tant que leur valeur reste dans la limite de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par événement, soit environ 200 euros en 2026. Au-delà, ou en cas d'hésitation, le service paie ou l'expert-comptable de l'entreprise confirme le bon traitement.

Ce cadeau n'a rien à voir avec l'indemnité de départ à la retraite, qui obéit à ses propres règles légales et conventionnelles. Les deux sujets ne doivent jamais être mélangés dans la communication à l'équipe.

FormuleQui financePoint fortPoint de vigilanceCollecte entre collèguesLes salariés, librementGeste spontané, très personnelGarder la participation anonymeCadeau de l'entrepriseL'employeurBudget stable, reconnaissance officielleRespecter le seuil d'exonérationCadeau du CSELe budget des activités socialesTraitement équitable entre salariésAppliquer les mêmes critères à chaque départFormule mixteEntreprise et collèguesPermet un objet plus ambitieuxBien séparer les deux enveloppes

Dans les PME, la formule mixte est souvent la plus confortable : l'entreprise prend en charge le pot et une partie du cadeau, l'équipe complète avec sa collecte et la carte signée.

Réussir la remise : discours, timing et traces pour l'équipe

Le meilleur objet perd de sa force s'il est tendu entre deux portes. Prévoyez un vrai moment, en fin de journée ou autour d'un déjeuner, avec un discours court : trois minutes suffisent, ponctuées de deux anecdotes qui font sourire sans gêner. Laissez la personne ouvrir son cadeau devant tout le monde, c'est souvent l'instant que l'équipe retient.

Les collègues absents peuvent enregistrer une courte vidéo ou écrire quelques lignes dans un livret. Une photo de groupe, envoyée ensuite à chacun, prolonge le souvenir. Et si le futur retraité préfère la discrétion, un comité restreint de cinq ou six proches vaut mieux qu'une grande cérémonie subie.

Combien chaque collègue doit-il verser pour un départ en retraite ?

Aucune somme n'est imposée. La plupart des équipes indiquent un repère entre 5 et 20 euros, en rappelant que chacun participe selon ses moyens et que les montants restent confidentiels.

Comment connaître les goûts du futur retraité sans gâcher la surprise ?

Le plus efficace consiste à interroger un proche (conjoint, ami, collègue de longue date) et à observer les objets du quotidien : bureau, tenue, sujets de conversation. Évitez les questions trop directes posées à l'intéressé quelques jours avant la date.

L'employeur peut-il financer seul le cadeau de départ ?

Oui, l'entreprise peut offrir un cadeau. Pour rester exonéré de cotisations, sa valeur doit en principe respecter le seuil fixé par l'Urssaf pour chaque événement. Le service paie ou le comptable vérifie la situation au cas par cas.

Que faire si le départ est annoncé à la dernière minute ?

Privilégiez un geste immédiat (pot, carte, fleurs) et annoncez qu'un objet personnalisé suivra. Remis quelques semaines plus tard, lors d'un déjeuner, il garde toute sa valeur et offre une occasion de revoir l'équipe.

Faut-il ajouter un présent individuel au cadeau collectif ?

Ce n'est pas nécessaire. Un mot manuscrit glissé dans la carte suffit généralement. Un présent personnel se justifie surtout entre collègues très proches, et mieux vaut le remettre en privé.