Il y a quelques années, je me suis retrouvé face à un site WordPress qui avait des slugs dignes d’un roman de science-fiction. Des URL de 200 caractères, avec des accents, des espaces, et même des points d’exclamation. Le SEO était un désastre, et j’ai passé des mois à nettoyer tout ça. Depuis, j’ai une obsession : le slug.

Points clés à retenir Un slug est la partie finale d'une URL qui identifie une page web précisément.

Il doit être court, descriptif, sans accents, en minuscules, avec des tirets.

Modifier un slug sans redirection 301 casse les liens et tue le référencement.

Dans les SERP, Google tronque les slugs à environ 60 caractères.

Pour les sites multilingues, traduire le slug est souvent un faux bon plan.

Évitez les slugs trop génériques pour les catégories, comme « non-classé ».

Qu’est-ce qu’un slug, exactement ?

Commençons par le commencement. Un slug, en informatique, c’est la partie de l’URL qui suit le nom de domaine et qui identifie une page web spécifique. WordReference le définit comme : « (Informatique : partie de l'URL) slug nm, identifiant nm. A URL's slug does not usually include conjunctions. »

Concrètement, dans l’URL monsite.com/recette-gateau-chocolat , la partie recette-gateau-chocolat est le slug. C’est un identifiant unique pour cette page précise. Et c’est bien plus qu’un simple bout de texte : c’est un signal fort pour Google, et un indicateur clair pour vos visiteurs.

Pourquoi les slugs comptent-ils autant ?

Franchement, quand j’ai commencé dans le web il y a une dizaine d’années, je pensais que l’URL n’avait aucune importance. Résultat : des pages avec des slugs générés automatiquement comme ?p=123 . Ça marchait, mais le jour où j’ai voulu analyser mes performances SEO, j’ai compris mon erreur.

Un bon slug aide Google à comprendre le contenu de la page. Il améliore la lisibilité de l’URL pour l’utilisateur (qui voit tout de suite de quoi parle la page). Et il peut même influencer le taux de clics dans les résultats de recherche. Bref, le slug est un petit détail qui change tout.

Les 3 erreurs que j’ai commises avec les slugs (et que vous éviterez)

Je vais être honnête : j’ai fait toutes les erreurs possibles. La première ? Laisser WordPress générer des slugs à rallonge. Par défaut, le CMS reprend le titre de l’article, avec ses majuscules, ses accents, et ses espaces. Résultat : une URL longue, moche, et difficile à lire.

Deuxième erreur : ajouter des dates dans le slug. « mon-article-2026 » donne l’impression que le contenu est périmé. Google préfère les slugs intemporels. Sauf pour une actualité brûlante, évitez.

Troisième erreur, la pire : modifier un slug sans redirection 301. J’ai changé l’URL d’un article qui générait 40 % de mon trafic. Sans redirection. Résultat : des centaines de 404, une chute de trafic, et une page qu’il a fallu reconstruire. Depuis, je vérifie toujours mes redirections avant de toucher au moindre slug.

Slugs multilingues : faut-il les traduire ?

Si vous avez un site en plusieurs langues, la question se pose. Mon conseil, après avoir testé les deux approches : gardez le slug dans la langue originale (souvent l’anglais) pour les mots-clés génériques. Pourquoi ?

Un slug identique dans toutes les langues simplifie la gestion des URL canoniques et du hreflang.

Si vous traduisez le slug, chaque version devient une page indépendante, ce qui peut diviser le jus SEO.

Mais pour des mots-clés locaux très forts (ex: « recette-bouillabaisse »), une traduction peut être bénéfique.

Mon cas pratique : un client avait un site e-commerce en FR/EN. Nous avons traduit les slugs des catégories ( « vetements-homme » vs « men-clothing »). Résultat : les deux versions se sont bien classées dans leurs marchés respectifs. Donc ça dépend du contexte.

Troncature dans les SERP : le piège des slugs trop longs

Voici un détail technique que la plupart des articles ignorent : Google tronque les slugs dans les résultats de recherche à environ 60 caractères. Si votre slug dépasse cette limite, l’URL sera coupée avec des points de suspension (…). Pas idéal pour la lisibilité ni pour le taux de clic.

J’ai fait le test sur un de mes articles dont le slug faisait 85 caractères. Après l’avoir raccourci à 55, j’ai noté une amélioration de 12 % du taux de clic sur la SERP. Ce n’est pas une science exacte, mais l’effet est réel.

Les bonnes pratiques en bref

Slug entre 3 et 5 mots, idéalement sous 60 caractères.

Toujours en minuscules, avec des tirets entre les mots.

Pas d’accents, pas de ponctuation, pas de mots vides (articles, conjonctions).

Incluez le mot-clé principal, mais sans bourrage.

Vous devez modifier un slug ? La check-list obligatoire

Si vous devez changer un slug (parce que vous avez optimisé le titre, par exemple), voici la procédure que j’applique religieusement :

Créez une redirection 301 de l’ancien slug vers le nouveau. Sans ça, les liens externes et les bookmarks mènent à une page 404. Vérifiez que l’ancien slug n’est pas utilisé ailleurs (dans un autre article, une catégorie, etc.). WordPress peut générer des conflits. Attendez que Google réindexe la nouvelle URL. Ça peut prendre quelques jours. Utilisez un outil pour surveiller les éventuelles baisses de trafic sur l’ancienne URL.

Une anecdote : sur un projet, j’ai modifié 12 slugs en une fois. J’avais oublié de créer les redirections. Le lendemain, la moitié du trafic avait disparu. J’ai passé la journée à tout remettre en place. Depuis, je fais toujours une sauvegarde avant.

« Slug » a d’autres sens ? Oui, et c’est important

Attention : le mot « slug » ne désigne pas seulement une partie d’URL. Il peut aussi vouloir dire limace en anglais (un animal), ou balle de fusil (projectile). En physique, c’est une unité de masse. Et dans la culture pop, c’est un super-méchant Marvel ou un personnage de Dragon Ball.

Mais dans le contexte du web et du SEO, retenez bien cette définition : le slug est l’identifiant unique d’une page dans l’URL. Si vous parlez de « slug » en référencement, personne ne pensera à une limace.

Comment vérifier et améliorer vos slugs actuels

Pas besoin d’outils compliqués. Ouvrez votre Google Analytics ou votre Search Console. Repérez vos pages les plus visitées. Regardez leurs slugs : sont-ils optimisés ? Trop longs ? Avec des dates ? Des caractères bizarres ?

J’ai déjà passé un après-midi entier à auditer les slugs d’un site qui avait 300 pages. Le résultat : 40 % des slugs contenaient au moins un défaut (accent, mot vide, longueur excessive). Après correction et redirections, le trafic organique a augmenté de 7 % en deux mois.

Ça vaut le coup de s’y pencher, croyez-moi.

Le slug, ce détail qui fait toute la différence

J’ai vu trop de sites négliger leurs slugs. Pourtant, c’est un des rares éléments techniques que vous pouvez optimiser en quelques minutes, sans toucher au contenu. Un bon slug, c’est une URL propre, un signal clair pour Google, et une meilleure expérience pour l’utilisateur.

Alors, la prochaine fois que vous publiez un article, prenez 30 secondes pour vérifier le slug. Vous verrez, ça change tout. Et si vous avez des slugs à modifier, souvenez-vous : redirection 301, toujours.

Bonne optimisation.