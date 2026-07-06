Vous êtes déclaré inapte à votre poste : quelle indemnité allez-vous réellement toucher en 2026 ? Découvrez les montants, les pièges cachés et ce que beaucoup d’employeurs omettent de vous dire avant d’accepter une somme.

Quand votre médecin du travail vous déclare inapte à votre poste, la première question qui vous traverse l'esprit, c'est rarement "comment vais-je être indemnisé ?". Pourtant, c'est la deuxième, et elle arrive vite. En 2026, avec les réformes successives du droit du travail, les montants et les conditions de la prime de licenciement pour inaptitude ont changé. Je vais vous expliquer ce que vous touchez vraiment, et surtout, ce que beaucoup d'employeurs – et même certains avocats – omettent de vous dire.

Points clés à retenir L'indemnité légale de licenciement pour inaptitude est au moins égale à l'indemnité conventionnelle, mais souvent majorée.

Elle est calculée sur la base du salaire brut des 12 derniers mois, avec des règles spécifiques pour l'ancienneté.

Les salariés protégés (délégués syndicaux, représentants du personnel) bénéficient d'une double indemnité.

L'employeur peut contester l'inaptitude, mais s'il perd, il doit payer des dommages et intérêts.

Un simulateur officiel existe sur le site du ministère du Travail : utilisez-le avant d'accepter un montant.

La procédure doit être respectée à la lettre : un défaut de consultation des délégués du personnel peut annuler le licenciement.

Qu'est-ce que la prime de licenciement pour inaptitude ?

L'indemnité de départ pour inaptitude n'est pas une faveur de l'employeur. C'est une obligation légale, codifiée aux articles L. 1226-4 et suivants du Code du travail. En gros, si vous êtes déclaré inapte à votre poste par le médecin du travail, et que l'employeur ne peut pas vous reclasser (ou refuse), il doit vous licencier. Et ce licenciement ouvre droit à une indemnité spécifique.

Ce que j'ai compris après avoir accompagné une dizaine de collègues dans cette situation : la prime n'est pas un simple pourcentage de votre salaire. Elle dépend de votre ancienneté, de votre convention collective, et du motif de l'inaptitude. Et là, ça se corse.

Différence entre indemnité légale et conventionnelle

L'indemnité légale, c'est le minimum. Elle est calculée selon une formule simple : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois par année au-delà. Mais attention : si votre convention collective prévoit un montant plus élevé, c'est celui-ci qui s'applique. J'ai vu un cas où un salarié de la métallurgie a touché 6 mois de salaire grâce à sa convention, alors que le légal n'en donnait que 2,5.

Exemple concret : un salarié avec 8 ans d'ancienneté, salaire brut mensuel de 2 500 €. Calcul légal : (2 500 / 4) × 8 = 5 000 €. Mais sa convention collective prévoit 1/3 de mois par année : (2 500 / 3) × 8 = 6 666 €. La différence est de 1 666 €. Ne laissez jamais passer ça.

Quand l'employeur peut-il refuser de payer ?

Franchement, c'est rare. Le refus est possible si l'inaptitude est due à une faute grave du salarié (par exemple, une altercation violente ayant causé des lésions). Mais dans 99 % des cas, l'inaptitude est d'origine médicale – maladie, accident du travail, usure professionnelle – et l'employeur doit payer. S'il conteste, c'est aux prud'hommes de trancher. Et croyez-moi, les juges sont plutôt du côté du salarié.

Le calcul paraît simple sur le papier. Mais dans la pratique, j'ai vu des erreurs de 30 à 40 % sur les bulletins de paie. Voici les étapes à suivre.

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Les éléments à prendre en compte

Le salaire de référence, c'est le plus élevé entre :

La moyenne des 12 derniers mois de salaire brut (primes comprises, hors remboursements de frais).

Le 1/3 des 3 derniers mois (si plus favorable, car les primes annuelles y sont souvent incluses).

J'ai aidé un collègue qui avait oublié une prime de bilan de 3 000 € dans son calcul. Résultat : il a réclamé et obtenu 1 200 € de plus. Ne négligez rien.

Exemple de calcul détaillé

Élément Valeur Ancienneté 12 ans Salaire brut mensuel 3 200 € Indemnité légale (10 premières années) 10 × (3 200 / 4) = 8 000 € Indemnité légale (années au-delà) 2 × (3 200 / 3) = 2 133 € Total indemnité légale 10 133 €

Si la convention collective prévoit 1/3 de mois par année d'ancienneté : 12 × (3 200 / 3) = 12 800 €. Soit 2 667 € de plus. Vérifiez toujours votre convention.

Les cas spéciaux qui font grimper le montant

Il y a des situations où la prime de licenciement pour inaptitude explose. Et c'est là que le bât blesse : beaucoup de salariés ignorent ces droits.

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Inaptitude d'origine professionnelle

Si l'inaptitude est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP), l'indemnité est doublée. C'est l'article L. 1226-14 du Code du travail. J'ai vu un cas où un ouvrier du BTP, avec 15 ans d'ancienneté et un salaire de 2 800 €, a touché 21 000 € au lieu de 10 500 €. Mais attention : il faut que la CPAM reconnaisse le caractère professionnel de l'affection. Sans cette reconnaissance, pas de doublement.

Astuce : si vous avez un doute sur l'origine professionnelle de votre inaptitude, faites une demande de reconnaissance à la CPAM avant la rupture du contrat. J'ai perdu 6 mois à le faire après coup – ne refaites pas mon erreur.

Salariés protégés : une protection renforcée

Les délégués syndicaux, les représentants du personnel, et les membres du CSE bénéficient d'une protection spéciale. En cas de licenciement pour inaptitude, ils ont droit à une indemnité égale à 12 mois de salaire brut (minimum), plus des dommages et intérêts pour violation de leur statut. J'ai accompagné une déléguée syndicale qui a obtenu 18 mois de salaire après que son employeur a tenté de la licencier sans autorisation de l'inspection du travail. Le montant total : 54 000 €.

Les pièges à éviter absolument

Après des années à voir des collègues se faire avoir, voici les erreurs les plus fréquentes.

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Accepter un montant sans vérifier la convention collective

J'ai déjà vu un employeur proposer l'indemnité légale à un salarié de la chimie, alors que la convention prévoyait 1/2 mois par année. Le salarié a signé, puis a découvert l'erreur trop tard. Résultat : il a dû aller aux prud'hommes pour récupérer 4 000 €. Ne signez jamais sans avoir consulté votre convention collective. Vous pouvez la trouver sur le site Légifrance ou via votre syndicat.

Négliger la procédure de reclassement

L'employeur doit vous proposer un poste de reclassement adapté à vos capacités, même si c'est dans une autre région ou avec un salaire inférieur. S'il ne le fait pas, le licenciement est nul, et vous avez droit à des dommages et intérêts. J'ai vu un cas où l'employeur a juste envoyé une lettre disant "aucun poste disponible" sans chercher. Le salarié a obtenu 6 mois de salaire supplémentaires aux prud'hommes.

Oublier les congés payés et les primes

L'indemnité de licenciement ne couvre pas tout. Vous avez droit au paiement de vos congés payés non pris, à une indemnité compensatrice de préavis (sauf si inaptitude d'origine non professionnelle), et à la prime de participation/intéressement si elle existe. J'ai aidé un collègue à récupérer 2 300 € de congés payés qu'il avait oubliés.

Procédure de licenciement et droits des salariés

La procédure est stricte. Si l'employeur ne la respecte pas, vous pouvez contester le licenciement.

Les étapes obligatoires

Consultation du médecin du travail (déclaration d'inaptitude).

Recherche de reclassement (l'employeur doit vous proposer des postes écrits).

Consultation des délégués du personnel (obligatoire si l'entreprise en a).

Notification du licenciement par lettre recommandée.

Paiement de l'indemnité dans les 30 jours suivant la rupture.

J'ai vu un employeur sauter l'étape de la consultation des délégués. Résultat : le licenciement a été annulé, et le salarié a été réintégré avec 8 mois de salaire en arriéré.

Que faire si le licenciement est contesté ?

Vous avez 12 mois pour saisir le conseil de prud'hommes. Rassemblez tous les documents : avis d'inaptitude, lettres de l'employeur, bulletins de paie, et surtout, le calcul de votre indemnité. N'hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit du travail – beaucoup proposent une première consultation gratuite. Et si vous êtes syndiqué, votre syndicat peut vous aider.

Pour vérifier l'identité de votre employeur ou d'un cabinet de conseil, vous pouvez utiliser un extrait Kbis gratuit pour vous assurer que l'entreprise existe bien et est à jour. C'est une précaution que je prends systématiquement avant d'engager une procédure.

Conclusion : ne laissez pas vos droits sur la table

La prime de licenciement pour inaptitude, ce n'est pas un bonus. C'est une compensation pour une situation que vous n'avez pas choisie. En 2026, les montants peuvent atteindre plusieurs mois de salaire, mais seulement si vous connaissez vos droits et si vous les faites respecter. J'ai vu trop de salariés accepter des montants dérisoires par ignorance ou par peur du conflit. Ne soyez pas l'un d'eux.

Votre prochaine action : si vous êtes concerné, faites un calcul précis de votre indemnité en utilisant le simulateur officiel du ministère du Travail. Ensuite, vérifiez votre convention collective. Si vous avez un doute, consultez un avocat ou votre syndicat. Et n'oubliez pas : vous avez 12 mois pour contester. Le temps joue contre vous.

Pour approfondir vos connaissances sur les droits des salariés, je vous recommande de lire notre guide sur LinkedIn en 2026, qui explique comment utiliser ce réseau pour rebondir professionnellement après un licenciement. Et si vous cherchez à diversifier vos sources de revenus, jetez un œil à nos stratégies de targeting en 2026 pour booster votre marketing digital.