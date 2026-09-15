Refus d'AAH : ce que personne ne vous dit sur le RAPO, ce recours obligatoire qui vous laisse deux mois pour agir. Onze mois de procédure racontés sans filtre, pour éviter les erreurs qui coûtent cher.

La lettre est arrivée un mardi. Trois lignes, un numéro de dossier, une décision : refus de l'AAH. Pas d'explication utile. Juste « votre situation ne remplit pas les conditions ». J'ai relu deux fois avant de comprendre que ce n'était pas une erreur d'envoi. Ce jour-là, je ne savais pas encore que ce papier allait m'occuper pendant onze mois, ni que j'apprendrais le mot RAPO par la force des choses.

Le recours MDPH, c'est le genre de sujet où tout le monde a un avis et personne n'a la procédure. On m'a dit « tu écris une lettre et c'est bon », on m'a dit « il faut un avocat », on m'a dit « ça sert à rien ». Aucune de ces phrases n'était complètement fausse. Aucune n'était complètement vraie non plus. Voici ce que j'ai réellement traversé.

Points clés à retenir Le recours gracieux devant la MDPH s'appelle le RAPO (recours administratif préalable obligatoire) et il est obligatoire avant toute saisine du tribunal.

(recours administratif préalable obligatoire) et il est obligatoire avant toute saisine du tribunal. Vous avez deux mois à compter de la notification pour agir. Passé ce délai, la décision devient définitive.

à compter de la notification pour agir. Passé ce délai, la décision devient définitive. Un silence de la MDPH pendant plus de deux mois vaut rejet : le compteur du tribunal démarre à ce moment-là.

La procédure n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un refus d'AAH, de PCH, de RQTH ou d'une orientation scolaire.

La médiation interne et le Défenseur des droits existent, mais ne remplacent pas le RAPO.

Recours MDPH : par où commencer quand on vient de recevoir un refus

Première chose à faire, et personne ne me l'avait dite : photographier la notification. Le cachet de la date d'envoi est l'élément le plus important du dossier. C'est lui qui fixe le point de départ de vos deux mois. Si vous perdez ce papier, vous perdez votre calendrier.

Deuxième chose : identifier qui a décidé. Une décision de la CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie) n'a pas la même valeur qu'un simple courrier d'instruction. Sur ma notification, c'était écrit noir sur blanc : « décision de la CDAPH du [date] ». Ça change tout pour la suite.

Les deux voies qu'on vous présente, et pourquoi c'est trompeur

On lit partout qu'il existe « deux voies de recours » : un recours gracieux et un recours contentieux. Formulation correcte, mais incomplète. En pratique il y en a trois, et l'ordre compte.

Le recours administratif préalable obligatoire, dit RAPO. Adressé au président du conseil départemental. La médiation interne à la MDPH, quand la maison en propose une. Facultative, et souvent lente. Le recours contentieux devant le tribunal judiciaire, pôle social. Impossible sans avoir fait le RAPO d'abord.

Le mot « obligatoire » n'est pas décoratif. Sauter le RAPO pour aller directement au tribunal, c'est la garantie d'une irrecevabilité. J'ai vu un dossier se faire jeter pour ça. Le juge n'examine même pas le fond.

Peut-on faire son recours MDPH en ligne ?

Sur certaines MDPH, oui, via le portail départemental ou via un téléservice national. Sur d'autres, non : il faut envoyer un courrier papier, et l'accusé de réception qui compte est celui de la Poste, pas l'accusé de réception électronique.

Mon conseil, après deux ratés : faites toujours un envoi papier en recommandé avec accusé de réception, même si vous avez déposé le recours en ligne. Le dépôt numérique prouve que vous avez cliqué. Le recommandé prouve que vous avez agi dans les délais. Ce n'est pas la même preuve, et en cas de contentieux, c'est la seconde qu'on vous demandera.

Le RAPO, mode d'emploi réel

Concrètement, vous écrivez au président du conseil départemental — c'est lui qui préside la MDPH — en recommandé avec AR, dans les deux mois suivant la notification. Pas au directeur de la MDPH, pas à la CDAPH. Au président.

Le contenu du courrier doit contenir quatre choses, et c'est là que la plupart des gens se plantent :

Vos identités et numéro de dossier MDPH, en haut, visibles.

La décision contestée, avec sa date exacte.

Les motifs du désaccord — pas « je ne suis pas d'accord », mais pourquoi : un critère mal apprécié, une pièce non prise en compte, un rapport médical ignoré.

Ce que vous demandez : réexamen, communication du dossier, nouvelle évaluation.

Un modèle de lettre qui ne se contente pas de protester

Je ne vais pas vous donner un modèle à recopier mot pour mot, parce que chaque situation médicale est différente. Mais la structure, elle, ne change pas :

Voir la structure type d'un RAPO Objet : Recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH du [date], dossier n° [numéro]. Corps : « Madame, Monsieur le Président, je conteste la décision du [date] notifiée le [date] me refusant [l'AAH / la PCH / la RQTH]. Cette décision me paraît mal fondée pour les raisons suivantes : [détail argumenté]. Je joins mon dossier médical complet ainsi que [pièces]. Je vous demande de réexaminer ma situation. » Pièces à joindre : copie de la notification, rapport médical récent, éventuellement un certificat de médecin spécialiste.

Ce qui a fait basculer mon dossier, ce n'est pas la longueur de la lettre. C'est une phrase : « Je joins un rapport circonstancié de mon médecin traitant daté de ce mois, que la commission n'a pas pu consulter puisqu'il n'existait pas au moment de sa décision. » Pièce nouvelle, argument nouveau.

Et le bon vieux « je souffre beaucoup » ne sert à rien. Ce n'est pas de l'empathie qu'on vous demande, c'est un critère réglementaire contredit.

Combien de temps prend un recours MDPH ?

Comptez deux mois pour que l'administration réponde, et elle ne s'engage à rien au-delà. Si vous n'avez aucune nouvelle passé ce délai, c'est un rejet implicite. Ce silence n'est pas neutre : il relance le compteur et vous ouvre la porte du tribunal.

Dans mon cas : RAPO envoyé fin février, réponse négative arrivée à la mi-mai, avec un mois de retard sur le délai théorique. Le pôle social n'a ensuite convoqué qu'en septembre. Onze mois au total. Les recours rapides existent, mais je n'en ai pas connu.

Recours MDPH pour un refus d'AAH, ou de PCH, ou de RQTH : ce qui change

C'est le point que personne ne détaille, et pourtant il est décisif. La lettre de RAPO ne s'écrit pas de la même façon selon la prestation refusée, parce que les critères ne sont pas les mêmes.

Type de refus Ce que la commission a regardé Votre angle de contestation AAH (allocation adulte handicapé) Taux d'incapacité, ou restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi Contester le taux ou l'absence de reconnaissance de la restriction d'emploi PCH (prestation de compensation) Nature et étendue des besoins d'aide humaine ou technique Faire détailler les besoins dans un projet de vie réactualisé RQTH (reconnaissance travailleur handicapé) Retentissement de la santé sur l'emploi Appuyer sur le poste occupé ou recherché, pas seulement sur la pathologie AEEH (allocation enfant handicapé) Retentissement sur la vie de l'enfant et l'organisation familiale Documenter le surcoût et le temps de soin réel

Pour l'AEEH, je l'ai vu de près chez une amie. Le refus portait sur le niveau de l'allocation, pas sur le droit à l'allocation. Elle a obtenu gain de cause en joignant un planning de soins sur quatre semaines. Quatre pages de tableaux. Le juge a lu ça très attentivement.

Après le RAPO, le tribunal judiciaire (pôle social)

Si le RAPO échoue, ou si deux mois de silence passent, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire, pôle social. La saisine se fait par requête, dans les deux mois suivant la décision ou le rejet implicite. C'est un contentieux technique, donc pas de tribunal administratif.

Faut-il obligatoirement un avocat ?

Non. La représentation par avocat est possible mais pas imposée. Vous pouvez vous défendre seul, comme l'a fait mon amie. La procédure est moins formelle qu'on l'imagine, et le juge pose des questions directes.

Cela dit, un avocat spécialisé en droit social a un avantage concret : il connaît la jurisprudence locale. J'ai perdu un recours en partie parce que je ne savais pas qu'un critère précis devait être démontré par écrit, et non à l'audience. Une erreur de débutant. Une erreur qui m'a coûté six mois.

Le médiateur et le Défenseur des droits : des recours latéraux

Certaines MDPH ont un médiateur : sa mission est de créer un espace de dialogue, pas de casser la décision. C'est utile quand le problème porte sur l'instruction, la communication du dossier ou un dysfonctionnement administratif. Inutile quand vous contestez le bien-fondé de la décision.

Le Défenseur des droits, lui, intervient sur les droits fondamentaux, la non-discrimination, la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Vous pouvez le saisir si vous soupçonnez un traitement discriminatoire ou un refus d'accès à vos documents. Ce n'est pas un appel, ça ne suspend pas les délais. Ne comptez jamais sur lui pour rouvrir juridiquement une décision : c'est un autre métier.

Les erreurs qui m'ont coûté des mois

J'en ai fait quatre, sur deux recours. Les voici, sans fard.

Envoyer une lettre sans accusé de réception. La MDPH a affirmé n'avoir rien reçu. Impossible de prouver le contraire.

Contester le refus sans avoir relu les critères applicables. J'ai mélangé deux prestations dans la même lettre. Le RAPO a été rejeté pour défaut de clarté.

Attendre la réponse avant de préparer la suite. Résultat : deux semaines de retard sur la saisine du tribunal, et une prolongation évitable.

Ne pas demander la copie intégrale de mon dossier. La notification ne dit pas tout. Le rapport médical qui figure au dossier, lui, raconte exactement ce que la commission a lu.

Le dernier point est peut-être le plus important. Vous avez le droit de demander communication de votre dossier. Faites-le avant de rédiger le RAPO. Ça évite de contester à l'aveugle.

Ce que je referais autrement

Si demain je devais recommencer, je ferais trois choses dans cet ordre : demander le dossier complet, appeler la MDPH pour savoir s'il existe un médiateur, et écrire le RAPO le jour même où j'ai le dossier en main — pas deux semaines plus tard, quand la colère est passée et la motivation avec.

Le recours n'est pas une machine à gagner. C'est une machine à ne pas perdre par défaut d'écriture. La différence entre un dossier qui aboutit et un dossier qui échoue tient rarement à la gravité du handicap. Elle tient à la précision du courrier, à la preuve de l'envoi et au respect du calendrier.

Et si vous lisez ces lignes en tenant une notification négative dans la main : regardez d'abord la date. Elle vaut plus que tout le reste.