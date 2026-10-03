Pourquoi votre Lettre verte partie lundi arrive-t-elle vendredi ? « 3 jours » ne veut pas dire 3 jours : jours ouvrables, levée, dimanches exclus… on vous explique enfin le vrai calcul.

Un lundi matin, 8h40. Je glisse une enveloppe dans la boîte jaune au coin de ma rue, persuadé qu'elle arrivera mercredi. Elle est arrivée le vendredi. Dépôt lundi, réception jeudi ou vendredi : voilà, en une scène, tout le malentendu autour du délai d'acheminement de la Lettre verte. Ce n'est pas que La Poste triche, c'est qu'on comprend mal ce que « 3 jours » veut dire. Et franchement, j'ai mis du temps à le piger moi-même.

La règle officielle, celle que La Poste affiche, c'est 3 jours ouvrables pour une destination en France métropolitaine. Trois jours ouvrables, pas trois jours tout court. La nuance semble anodine. Elle ne l'est pas du tout.

Points clés à retenir La Lettre verte vise 3 jours ouvrables en France métropolitaine, à titre indicatif et non garanti.

en France métropolitaine, à titre indicatif et non garanti. Le décompte part de la levée (le passage du facteur), pas de l'instant où vous glissez l'enveloppe.

(le passage du facteur), pas de l'instant où vous glissez l'enveloppe. Dimanches et jours fériés ne comptent pas. Un dépôt jeudi glisse vite au lundi suivant.

La Lettre verte avec suivi ajoute une preuve de dépôt et un numéro, pas de la vitesse.

ajoute une preuve de dépôt et un numéro, pas de la vitesse. DOM-TOM, international et zones peu denses ajoutent des jours qu'aucun site ne résume proprement.

Le délai est indicatif. Un engagement contractuel, c'est autre chose.

Pourquoi « 3 jours » ne veut pas dire trois jours

On m'a souvent demandé pourquoi une lettre partie lundi n'atterrissait pas le jeudi pile. La réponse tient dans deux mots que personne ne lit : ouvrables et indicatif. Le premier exclut les dimanches et les jours fériés du comptage. Le second signifie que La Poste se donne un objectif, pas une obligation contractuelle. Si votre courrier arrive en quatre jours, vous n'avez en théorie aucun recours. C'est la différence entre une promesse et un engagement.

Le décompte démarre à un moment précis : la levée. Autrement dit, le passage du facteur qui vide la boîte jaune. Si vous postez à 20h un lundi et que la levée est à 15h, votre lettre ne « part » réellement que le mardi matin. Sur le papier, elle est partie lundi. Dans les faits, le compteur tourne à partir du mardi.

Le point de départ que personne n'explique

Voici le mécanisme réel, étape par étape :

Vous déposez l'enveloppe. Horodatage non garanti, sauf si vous passez au guichet. La levée suivante récupère le courrier et lui applique un cachet. Le tri part le soir même ou le lendemain matin selon la plateforme régionale. La distribution a lieu du lundi au samedi, hors fériés.

Sur un trajet Paris-Lyon, ça passe crème. Sur un trajet Brest-Nice, avec un acheminement qui remonte, ça peut prendre plus longtemps. J'ai comparé les deux sur mes propres envois à des clients : même jour de dépôt, jusqu'à 24 heures d'écart à l'arrivée selon l'axe géographique.

La contradiction des « 2 jours » qu'on lit partout

Vous avez peut-être vu passer un chiffre de 2 jours pour la Lettre verte. Il vient de comparatifs de consommateurs qui remontent à plusieurs années, à une époque où l'offre n'était pas structurée comme aujourd'hui. La valeur de référence actuelle reste 3 jours ouvrables. Méfiez-vous des pages qui affichent encore « J+2 » : elles recyclent une formulation ancienne. Dans le doute, fiez-vous au tarif public en vigueur plutôt qu'à un blog oublié.

Quand arrive une lettre verte postée le lundi

Question que je reçois sans arrêt, et la réponse n'est pas aussi nette qu'on aimerait. Tout dépend de l'heure de dépôt et de la levée locale.

Dépôt avant la levée du lundi : départ lundi, arrivée visée jeudi.

: départ lundi, arrivée visée jeudi. Dépôt après la levée du lundi : départ mardi, arrivée visée vendredi.

: départ mardi, arrivée visée vendredi. Un jour férié dans la semaine décale tout d'un cran.

Et un dimanche tombe toujours dans le comptage. C'est pour ça qu'une lettre postée le lundi a de grandes chances d'arriver jeudi ou vendredi, rarement mercredi. Je sais, ça énerve. Moi le premier, quand un client m'appelait pour un document urgent parti le lundi.

Le cas du mercredi et du jeudi : le piège du week-end

Postez le mercredi matin, avant la levée : objectif samedi. Mais si un imprévu s'ajoute, vous basculez au lundi suivant. Le week-end avale le retard sans que rien ne bouge. Une lettre qui aurait dû arriver samedi et qui prend un jour de plus n'arrive pas dimanche, elle arrive lundi.

Le jeudi, c'est le pire scénario. Compteur : jeudi, vendredi, puis samedi si la tournée passe. En pratique, beaucoup de jeudis glissent au lundi. J'ai fait le test trois fois sur des courriers vers Marseille : dépôt jeudi, réception lundi à chaque fois. Trois sur trois, ça n'a rien d'un hasard.

Et pour un autre département ?

Le délai indicatif reste le même sur tout le territoire métropolitain : 3 jours ouvrables, quel que soit le département de destination. Ce qui change, c'est la fiabilité. Un courrier entre deux grandes villes passe vite. Un courrier vers une zone rurale peu desservie, avec une levée unique le matin, peut prendre un jour de plus sans que La Poste n'ait violé quoi que ce soit.

Lettre verte : timbre ou pas ?

Vous avez besoin d'un timbre Lettre verte, pas d'un timbre classique. La Lettre verte, c'est une offre avec son propre tarif, son propre timbre, et un acheminement sans transport aérien. Vous pouvez aussi passer par un affranchissement en ligne ou un distributeur, qui imprime le bon code. Un timbre rouge ne vous fera pas arriver plus vite qu'un vert si vous visez l'économie — il coûte simplement plus cher pour un délai plus court.

Offre Délai indicatif Suivi inclus Positionnement Lettre verte 3 jours ouvrables Non Économique, sans avion Lettre verte avec suivi 3 jours ouvrables Oui (numéro + preuve de dépôt) Petits envois à tracer Lettre prioritaire 1 à 2 jours ouvrables Non Urgence Lettre recommandée Variable, 2 à 3 jours Oui, avec signature Valeur juridique

Suivi Lettre verte : ce que vous devez savoir

La Lettre verte avec suivi ne va pas plus vite. Elle vous donne un numéro à saisir sur le site de La Poste et une preuve de dépôt. C'est utile quand vous expédiez un petit objet ou un document et que vous voulez savoir où il en est, sans payer le tarif du recommandé.

Le suivi vous indique les étapes de traitement, pas une position en temps réel. Ne vous attendez pas à voir votre enveloppe avancer rue par rue. C'est un outil de traçabilité, pas de géolocalisation.

Le délai est-il garanti ?

Non. C'est le point que je répète le plus souvent. Un délai indicatif signifie que La Poste communique un objectif de qualité, sans s'engager contractuellement dessus pour cette offre. Si votre pli arrive en 5 jours, il n'y a pas de réparation automatique prévue. Pour un envoi où le délai compte juridiquement, il faut viser un service avec engagement, pas la Lettre verte.

Quand faut-il vraiment éviter la Lettre verte

Elle est parfaite pour tout ce qui n'est pas urgent : une facture, un courrier administratif sans date butoir, une carte à un proche. Là, elle fait le travail pour un tarif contenu.

Évitez-la dans trois cas : une date limite légale approche à moins d'une semaine, vous expédiez vers un DOM-TOM ou à l'international, ou votre destinataire est dans une zone à faible densité avec une seule levée quotidienne. Pour ces situations, la prioritaire ou un service avec engagement vous épargnera les mauvaises surprises.

Un détail m'a coûté cher une fois : j'avais calculé un envoi vers la Corse comme un envoi métropolitain classique. Mauvaise idée. Les destinations comme la Corse ou Monaco peuvent ajouter des jours selon le calendrier d'acheminement. Depuis, je compte toujours une marge.

Ce qu'il faut retenir

Trois jours ouvrables, à partir de la levée, dimanches et fériés exclus. Voilà la formule à garder en tête. Le reste n'est qu'une question de marge que vous vous accordez ou non.

La prochaine fois que vous glisserez une enveloppe dans la boîte jaune un lundi à 20h, vous saurez qu'elle ne comptera réellement son premier jour que le mardi. Ce petit décalage invisible, c'est souvent là que se joue toute la différence entre « ça devrait arriver jeudi » et « pourquoi ce n'est toujours pas là vendredi ».