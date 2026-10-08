L’image revient dans les récits d’expulsion depuis le XIXe siècle : une famille sur le pavé, un lit, une table et quelques chaises entassés devant l’immeuble, sous le regard des voisins. Elle a nourri romans, chansons et photographies de presse, et elle hante encore l’imaginaire de nombreux propriétaires comme de nombreux locataires. Le droit d’aujourd’hui s’est pourtant construit en grande partie contre elle. Le sort des meubles d’une personne expulsée est désormais encadré par des règles précises, nées de la grande réforme des procédures civiles d’exécution de 1991.

La réforme de 1991 et la naissance d’une procédure

La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution a refondu l’ensemble des règles qui permettent de faire exécuter une décision de justice, de la saisie des biens à l’expulsion. Ses dispositions sont aujourd’hui reprises dans le code des procédures civiles d’exécution, qui consacre un chapitre entier au sort des meubles. L’idée qui le traverse est simple : l’expulsion retire le logement, elle ne confisque pas les biens. Le mobilier reste la propriété de la personne expulsée, et la loi organise sa conservation avant toute autre solution.

L’article L. 433-1 pose la règle : les meubles qui se trouvent dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, à l’endroit qu’elle désigne. Si elle n’en désigne aucun, ils sont laissés sur place ou entreposés dans un lieu approprié, et décrits avec précision par le commissaire de justice, avec sommation de les retirer dans un délai fixé par décret. Le trottoir a disparu du texte. Le commissaire de justice devient le gardien d’une procédure écrite, et chaque objet laissé derrière soi entre dans un acte qui engage sa responsabilité. Ce basculement, discret dans les manuels, a changé la scène de l’expulsion plus sûrement que bien des discours : ce qui se jouait devant les voisins se règle désormais sur papier, avec des délais et des recours.

L’inventaire, pièce maîtresse du procès-verbal

Prenons une expulsion à Aix-en-Provence, dans un appartement du quartier Mazarin, au terme d’une procédure pour loyers impayés. Le jour venu, l’occupante n’est plus là, et une partie de ses affaires est restée : un canapé, des cartons de vaisselle, une armoire, des papiers. Le commissaire de justice dresse le procès-verbal d’expulsion, et l’article R. 433-1 lui impose, à peine de nullité, d’y inscrire l’inventaire de ces biens en précisant s’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, le lieu où ils sont déposés et les conditions d’accès, et une sommation, en caractères très apparents, de les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable.

À l’expiration de ce délai, l’article L. 433-2 prévoit la vente aux enchères publiques des biens qui peuvent être vendus ; le produit revient à la personne expulsée, après déduction des frais et de la créance du bailleur. Les biens sans valeur marchande sont réputés abandonnés. Une exception rappelle l’esprit du texte : les papiers et documents personnels sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice. Les questions concrètes qui se posent alors au propriétaire, sur la garde, les frais et ce qu’il peut faire du local, sont traitées dans la réponse sur le sort des meubles après une expulsion.

Ce que l’histoire enseigne aux propriétaires

Cette évolution n’est pas qu’une affaire de juristes. Elle dit quelque chose de la manière dont la société regarde l’expulsion : une mesure parfois nécessaire, qui doit rester une procédure et non une humiliation publique. Les délais de deux mois après le commandement de quitter les lieux, la trêve hivernale, l’intervention du préfet et l’inventaire des meubles appartiennent à la même histoire, celle d’un encadrement progressif d’un geste autrefois brutal.

Pour le propriétaire d’aujourd’hui, la leçon est pratique. Vider lui-même un logement, porter des meubles à la déchetterie ou les entreposer dans sa cave sans procès-verbal, c’est revenir à l’époque du trottoir, et s’exposer à devoir en répondre. Pour un logement situé à Aix-en-Provence, Mon Avocat Bailleur présente le tribunal compétent et les étapes de la procédure, jusqu’au concours de la force publique et au procès-verbal d’expulsion. L’histoire a fait de l’inventaire une garantie pour les deux parties ; il reste à s’en servir.