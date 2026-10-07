Le partage des biens lors d'un divorce n'est pas un principe abstrait mais une suite de décisions concrètes, chacune avec un prix. Découvrez pourquoi l'ordre de ces étapes change tout.

Le jour où le notaire m'a tendu le projet d'état liquidatif, j'ai mis dix minutes à comprendre que la ligne « attribution préférentielle » ne voulait pas dire ce que je croyais. Je pensais qu'elle me donnait la maison. En réalité, elle me donnait le droit de demander à la garder — à condition de payer. Voilà le genre de nuance qui vous coûte six mois et quelques milliers d'euros quand personne ne vous l'explique avant.

Le partage des biens lors d'un divorce, c'est ça : pas un grand principe abstrait, mais une suite de décisions très concrètes, chacune avec un prix. Et l'ordre dans lequel vous les prenez change tout. Si vous êtes marié sans contrat, vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquêts — le régime légal, celui qui s'applique par défaut. C'est de là que partent presque toutes les complications.

Points clés à retenir Le partage dépend d'abord du régime matrimonial , pas de votre situation ni de vos revenus.

, pas de votre situation ni de vos revenus. Deux étapes distinctes : la liquidation (chiffrer ce qui appartient à chacun) puis le partage (répartir).

(chiffrer ce qui appartient à chacun) puis le (répartir). Pendant la procédure, les deux époux ont le droit de rester dans le logement conjugal.

Le notaire est obligatoire dès qu'il y a un bien immobilier à partager.

« Ne pas partager » n'est pas un droit : c'est un résultat qu'on prépare, souvent des années avant.

La durée d'une liquidation se compte en mois, parfois en années quand les deux camps se bloquent.

Partage des biens lors d'un divorce : qui reste dans la maison ?

La question qu'on me pose le plus souvent, et de loin. Elle a une réponse légale simple et une réalité pratique beaucoup plus rugueuse.

Qui reste dans la maison en cas de séparation ?

Lors de la séparation, les deux conjoints ont le droit de rester dans le logement conjugal, même si l'un d'eux n'en est pas propriétaire. C'est la règle, et elle surprend beaucoup de monde : le conjoint qui n'a jamais payé une traite a autant le droit d'y vivre que celui qui l'a financée.

Ce droit tombe au moment du divorce prononcé. Après, la situation se joue à trois options.

Le rachat de la soulte : l'un reste, rachète la part de l'autre. C'est l'option la plus fréquente quand un des deux veut absolument garder le logement familial.

: l'un reste, rachète la part de l'autre. C'est l'option la plus fréquente quand un des deux veut absolument garder le logement familial. L'attribution préférentielle : le juge peut attribuer le bien à un époux, notamment quand des enfants vivent encore là. Elle ne rend pas le bien gratuit — il faut indemniser l'autre.

: le juge peut attribuer le bien à un époux, notamment quand des enfants vivent encore là. Elle ne rend pas le bien gratuit — il faut indemniser l'autre. La vente : on partage le prix. C'est l'issue la plus courante, souvent après des mois de blocage.

Il existe un quatrième scénario, rarement présenté comme tel : l'occupation gratuite. Un époux reste dans la maison, ne paie rien à l'autre, et on appelle ça un « abandon de créance ». Ça peut avoir du sens quand les revenus sont très déséquilibrés. Dans mon cas, c'est exactement ce qui a failli se produire — et c'était une erreur. J'ai renoncé à une indemnité d'occupation qui représentait, sur quinze mois, l'équivalent de deux ans de charges. Je ne referais pas.

L'indemnité d'occupation, ce poste qu'on oublie de réclamer

Si vous partez et que votre ex-conjoint reste dans un bien commun, vous avez en principe droit à une indemnité d'occupation. Elle n'est pas automatique dans le jugement : il faut la demander. Beaucoup de gens ne la demandent pas, par lassitude ou parce que personne ne l'a mentionnée.

Le montant se négocie, puis se fixe. Il ne correspond pas au loyer du marché, plutôt à une fraction de la valeur locative. Mais sur un an, sur dix-huit mois, ça pèse. Franchement, c'est la ligne que je conseille de vérifier en premier sur un projet d'état liquidatif.

Le partage d'un immeuble ne se décide pas dans une conversation. Il passe par une chaîne d'étapes, et chaque maillon a son coût.

La liquidation d'abord, le partage ensuite

On confond souvent les deux. La liquidation, c'est le travail de comptable : on dresse l'actif (biens mobiliers, immobiliers, comptes, épargne) et le passif (prêts en cours, dettes communes). Le partage vient après, quand on sait ce qu'il y a à répartir.

Concrètement, ça veut dire que vos comptes bancaires personnels, vos livrets, vos emprunts, tout entre dans le calcul si le bien a été financé pendant le mariage. J'ai vu un dossier où une épargne de 18 000 euros, constituée sur un livret ouvert après le mariage, a intégré la masse commune. La personne qui la détenait était persuadée du contraire. Elle avait tort.

Le notaire intervient obligatoirement dès qu'il y a un bien immobilier. Sur un divorce amiable, il rédige l'acte de liquidation et de partage. Sur un divorce judiciaire, il travaille à partir du jugement. Dans les deux cas, comptez plusieurs rendez-vous et des frais proportionnels à la valeur des biens.

Rachat de soulte ou vente : le vrai arbitrage

Une soulte, c'est la somme que verse celui qui garde le bien pour compenser la part de l'autre. Elle se calcule sur la valeur du bien au jour de la liquidation, pas au jour de l'achat. Sur un marché qui a monté, l'écart peut être brutal.

Option Qui paie quoi Délai typique Rachat de soulte Celui qui garde finance la part de l'autre + frais notariés 3 à 8 mois Attribution préférentielle Attribution décidée par le juge, indemnisation obligatoire 6 à 18 mois Vente à un tiers Chacun récupère sa part, moins les frais de vente Variable, fonction du marché local Occupation gratuite Un reste, ne verse rien ; l'autre renonce à l'indemnité Immédiat

Le rachat de soulte suppose de financer. Si la banque refuse de vous suivre seul sur le prêt, l'option tombe et on revient à la vente — après trois mois perdus. Je le dis sans détour : faites valider votre capacité de financement avant de négocier le principe du rachat. Pas après.

Et si la maison n'est pas finie de payer ?

Le prêt en cours ne bloque pas le partage. Il se répartit. Deux schémas possibles : l'un reprend le prêt à son nom (avec accord de la banque, ce qui n'a rien d'automatique), ou le bien est vendu et le solde du prêt remboursé par le prix de vente avant tout partage.

Le piège classique, c'est le déséquilibre : un des deux a payé les traites pendant que l'autre était parti. Ces versements peuvent donner lieu à des récompenses — des sommes que la communauté doit à l'époux qui a financé une dépense qui ne lui incombait pas. Encore faut-il pouvoir les prouver. Relevés bancaires, échéanciers, tout compte. J'ai passé une après-midi entière à reconstituer 41 virements sur quatre ans. Sans ça, la demande n'existait pas.

Comment se passe le partage des biens en cas de divorce sans contrat de mariage ?

Vous vous êtes mariés sans passer chez le notaire. Vous êtes donc sous le régime légal : la communauté réduite aux acquêts. Ce que ça change, concrètement.

Le mécanisme : ce qui tombe en communauté et ce qui reste propre

Trois catégories cohabitent dans votre patrimoine.

Les biens propres par nature : ce que vous possédiez avant le mariage, ce que vous recevez par héritage ou donation.

par nature : ce que vous possédiez avant le mariage, ce que vous recevez par héritage ou donation. Les acquêts : tout ce qui a été acheté, épargné ou remboursé pendant le mariage avec des revenus du couple.

: tout ce qui a été acheté, épargné ou remboursé pendant le mariage avec des revenus du couple. Les biens propres par remploi : un bien acheté pendant le mariage, mais financé avec de l'argent strictement personnel. Fichu à démontrer si vous n'avez pas gardé les justificatifs.

Le piège de ce régime, c'est qu'il est généreux en théorie et exigeant en pratique. La preuve du remploi repose sur vous. Personne ne la fera à votre place. Et quand le bien propre a servi à financer un bien commun, il faut réclamer une récompense — un vrai travail de reconstruction comptable.

Je vais être direct : il n'existe pas de bouton « ne pas partager ». Ce qui existe, ce sont des leviers qui réduisent la masse à répartir. Et ils se préparent presque tous avant le mariage, ou pendant — pas au moment de la séparation.

Le contrat de mariage, et surtout la séparation de biens. Chaque époux conserve ses biens propres, sans liquidation globale. C'est le levier le plus net, et le plus difficile à activer après coup. Le remploi documenté. Un apport personnel utilisé pour acheter un bien commun, avec les justificatifs conservés, ouvre droit à récompense. Sans papiers, rien. La donation entre vifs. Un bien reçu par donation reste propre, à condition de respecter les formalités. La clause d'un contrat existant, ajoutée ou modifiée avant que la situation ne se dégrade. L'arbitrage amiable. En divorce par consentement mutuel, vous décidez de la répartition dans la convention. C'est là que se logent les vrais gains — pas dans une astuce juridique.

Je me méfie énormément des articles qui promettent de « protéger son patrimoine en trois clics ». Dans mon dossier, la seule chose qui a réellement changé le résultat, c'est un classeur de justificatifs que j'avais constitué par hasard, deux ans plus tôt, en rangeant des papiers. Le hasard, en matière de partage, ça ressemble beaucoup à de la préparation.

Combien de temps peut durer une liquidation de communauté ?

Il n'y a pas de délai légal fixe. Dans les faits, une liquidation simple — un appartement, deux comptes, pas de conflit — se boucle en quatre à huit mois après le prononcé du divorce. Quand il y a plusieurs biens, une entreprise, ou un désaccord sur les valeurs, on passe allègrement à deux ans. J'ai suivi un dossier qui a tenu trois ans et demi, uniquement sur le désaccord concernant la valeur d'un garage.

Ce qui allonge, dans l'ordre : la valorisation des biens, la reconstitution des comptes, et la mauvaise volonté. La troisième est de loin la plus coûteuse, et elle ne se plaide pas.

Ce que je retiens, à titre personnel

Le partage des biens ne récompense pas celui qui a raison. Il récompense celui qui a des documents.

Si vous retenez une seule chose de cet article : ouvrez un dossier, aujourd'hui, avec les actes d'achat, les relevés, les échéanciers, les preuves d'apport. Même si votre couple va très bien. Surtout si votre couple va très bien — c'est le seul moment où le faire ne coûte rien.

Et si vous êtes déjà en pleine procédure, commencez par l'indemnité d'occupation et les récompenses. Ce sont les deux postes qu'on oublie, qu'on ne réclame pas spontanément, et qui pèsent le plus lourd sur la fin. Le reste, le notaire vous le dira. Ces deux-là, il faut les demander.