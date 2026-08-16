GLS ne livre pas le samedi en standard, mais ce guide révèle les vraies alternatives pour enfin recevoir vos colis le week-end. Découvrez les options concrètes qui existent vraiment, loin des réponses évasives des FAQs.

Livraison GLS le samedi : la réponse que vous ne trouverez pas dans les FAQs

Bon, allons droit au but : GLS ne livre pas le samedi en standard. C'est la réponse courte, celle que vous trouverez partout. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez probablement une vraie solution, pas juste une confirmation. Alors parlons des options qui existent vraiment.

J'ai passé des années à me faire livrer des colis à domicile, et je peux vous dire une chose : le samedi est devenu le jour le plus critique de la semaine pour la logistique. Les gens ne sont pas chez eux en semaine, les transporteurs le savent, et pourtant la plupart continuent de livrer du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Une aberration quand on y pense.

Points clés à retenir GLS ne livre pas le samedi pour les livraisons standard à domicile

Les créneaux de livraison se situent généralement entre 8h et 18h en semaine

Les points relais et lockers GLS offrent une alternative pour récupérer vos colis le samedi

Le suivi en temps réel permet d'anticiper le passage du livreur

L'acquisition de Relais Colis par GLS France élargit le réseau de points de retrait ouverts le week-end

Horaires de livraison GLS : ce qu'il faut vraiment savoir

Quand on parle de GLS et du samedi, la première question qui revient est toujours la même : est-ce que je peux recevoir mon colis un samedi ? La réponse est non, sauf cas particuliers.

Le service standard de GLS fonctionne du lundi au vendredi, avec des créneaux de livraison qui varient généralement entre 8h et 18h. J'ai vu pas mal de forums où les gens signalent des passages plus tardifs, mais c'est l'exception, pas la règle.

Et là, vous me direz : "mais alors, comment je fais si je travaille en semaine ?" C'est exactement la question que je me posais quand j'ai commencé à commander en ligne de façon régulière. La réponse m'a pris du temps à trouver, et elle n'est pas évidente.

Colis en cours de livraison GLS : que signifie ce statut ?

Le statut "colis en cours de livraison" chez GLS apparaît généralement la veille ou le matin même du jour de passage prévu. Dans mon expérience, ce statut signifie que le colis est chargé dans le camion et que la livraison est prévue dans la journée.

Petite astuce que j'ai apprise à force : quand vous voyez ce statut, surveillez votre téléphone. Le livreur vous appellera souvent s'il ne trouve pas votre adresse ou si vous avez des instructions particulières. Et si vous ratez l'appel, c'est reparti pour un tour.

Livraison GLS horaire : peut-on avoir un créneau précis ?

Franchement ? Non. GLS ne propose pas de créneau horaire garanti comme certains transporteurs premium. Vous avez une fourchette large (souvent 8h-18h) et vous faites avec. C'est frustrant, je sais.

Ce que je fais personnellement : je préviens toujours un voisin ou je fais livrer au bureau quand j'ai un colis important. Mais si vous n'avez pas cette option, il reste une solution que beaucoup ignorent.

Recevoir un colis GLS le samedi : les alternatives concrètes

C'est ici que ça devient intéressant. Parce que si GLS ne livre pas le samedi à domicile, les points de retrait, eux, sont souvent ouverts le samedi. Et c'est là que réside la vraie solution.

Le réseau GLS en France s'appuie sur plusieurs types de points de retrait : les Points Relais, les Lockers GLS, et les Voisins Relais. Beaucoup de ces points sont des commerces (boulangeries, tabac-presse, supérettes) qui ouvrent le samedi matin, voire toute la journée.

Points Relais GLS ouverts le samedi

J'ai testé cette option un nombre incalculable de fois, et voici ce que j'ai constaté : environ 70% des points relais que j'ai utilisés étaient ouverts le samedi matin, et environ 40% l'étaient aussi le samedi après-midi. Ce sont des ordres de grandeur, pas des statistiques officielles, mais ça donne une idée.

Pour choisir un point relais ouvert le samedi, je vous conseille de :

Vérifier les horaires directement sur le site GLS lors du choix du point de livraison

Privilégier les points situés dans des centres commerciaux ou des zones commerçantes

Regarder les avis Google des points relais (les horaires affichés sont parfois obsolètes)

Lockers GLS : la solution 24h/24

Ah, les lockers. Pour moi, c'est la meilleure option si vous êtes un habitué des livraisons en semaine. Ces casiers automatiques sont accessibles 24h/24 et 7j/7 dans la plupart des cas. Le samedi ? Aucun problème. Le dimanche ? Aucun problème non plus.

Le principe est simple : vous choisissez un locker comme point de livraison, vous recevez un code par email ou SMS quand le colis est déposé, et vous avez généralement 48h à 72h pour le récupérer.

L'inconvénient, c'est que la capacité est limitée et que les lockers populaires se remplissent vite. Je me suis déjà fait refuser un locker deux fois dans la même semaine parce qu'il n'y avait plus de casiers disponibles.

GLS France et Relais Colis : un rapprochement qui change tout

Voilà une information que beaucoup ignorent encore : GLS France a intégré le réseau Relais Colis à son dispositif. Concrètement, ça signifie que votre colis GLS peut désormais être déposé dans un point Relais Colis, et ces derniers ont souvent des horaires d'ouverture plus étendus, notamment le samedi.

J'ai remarqué que les points Relais Colis sont généralement ouverts le samedi matin, et une bonne partie l'est aussi l'après-midi. C'est un vrai avantage par rapport aux points relais historiques de GLS, souvent plus restrictifs sur les horaires.

Si vous avez le choix au moment de la commande, privilégiez les points Relais Colis si vous savez que vous serez absent en semaine. Ça peut paraître anodin, mais ça vous évitera des allers-retours inutiles.

"Colis réceptionné en agence de livraison GLS" : que faire ?

Ce statut apparaît quand votre colis est déposé dans une agence GLS parce que la livraison à domicile a échoué ou que le point relais choisi était plein. C'est le scénario que tout le monde redoute, parce que les agences GLS ont des horaires souvent réduits.

Si vous voyez ce statut, ne paniquez pas, mais réagissez vite :

Vérifiez immédiatement les horaires de l'agence concernée (elles ferment souvent tôt, vers 17h ou 18h) Si vous ne pouvez pas vous y rendre le jour même, vérifiez si l'agence ouvre le samedi matin Contactez GLS pour demander une nouvelle tentative de livraison si nécessaire

Dans mon cas, l'agence la plus proche n'ouvrait que du lundi au vendredi de 9h à 17h, sans pause le midi. Une vraie contrainte quand on travaille en semaine. Heureusement, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, et j'ai pu m'arranger avec un collègue habitant à côté.

Suivi GLS et notifications : votre meilleur allié

Le suivi en temps réel, c'est ce qui vous sauvera. GLS envoie des notifications par email et SMS à chaque étape du parcours de votre colis. La plus importante ? Celle qui vous prévient que le livreur arrive dans les prochaines heures.

J'ai appris à mes dépens qu'il ne fallait pas ignorer ces notifications. Un jour, j'ai reçu le message "votre colis sera livré aujourd'hui" à 8h du matin, et je me suis dit que j'avais le temps de faire mes courses avant le passage du livreur. Résultat : colis manqué à 11h30, et deux jours d'attente supplémentaires pour une nouvelle tentative.

GLS livraison reportée : comment ça marche ?

Quand une livraison échoue, GLS propose généralement un report. Vous pouvez parfois le faire directement depuis le lien de suivi, sans passer par le service client. C'est ce que je fais systématiquement maintenant.

Le problème, c'est que le report se fait toujours en semaine. Si vous êtes absent du lundi au vendredi, vous entrez dans une boucle infernale : tentative, échec, report, échec, report...

La solution que j'ai trouvée, et que je recommande à tous : dès la commande, choisissez un point relais ou un locker plutôt qu'une livraison à domicile. Ça vous évite toute cette gymnastique.

Le service client GLS, parlons-en. Les avis sont mitigés, et je comprends pourquoi. Les temps d'attente peuvent être longs, et les réponses parfois standardisées.

Ce qui fonctionne le mieux, d'après mon expérience :

Le chat en ligne sur le site gls-france.com (généralement plus rapide que le téléphone)

Les réseaux sociaux, où les réponses sont souvent plus rapides

Le formulaire de contact pour les demandes non urgentes

Pour les questions urgentes, comme un colis bloqué ou une livraison manquée, je recommande le chat ou le téléphone. Les réponses par email peuvent prendre 24 à 48h, ce qui est trop long quand on attend un colis.

Mon avis honnête sur la livraison GLS le samedi

Voilà, je vais vous dire ce que je pense vraiment. La non-livraison le samedi, c'est une faiblesse stratégique pour GLS. Dans un monde où Amazon livre le dimanche dans certaines zones, où Chronopost propose des créneaux du soir, GLS reste sur un modèle classique qui date d'une autre époque.

Mais. Mais il y a des compensations. Le réseau de points relais est étendu, les lockers sont pratiques, et le suivi est globalement fiable. Si vous acceptez la contrainte du samedi et que vous vous organisez en conséquence, GLS reste un transporteur correct pour la plupart des usages.

Mon conseil final ? Ne vous battez pas contre le système. Choisissez systématiquement un point relais ouvert le samedi ou un locker, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier des horaires de livraison. C'est la leçon que j'ai tirée de mes années à rater des colis, et elle vaut de l'or.

Et si vous avez une livraison prévue un vendredi, sachez que le colis arrivera peut-être le jeudi. GLS livre parfois en avance, et c'est la seule surprise agréable de ce système.