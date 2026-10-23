Le B to B n'est pas une simple catégorie administrative mais une véritable économie parallèle avec ses codes, ses cycles longs et ses multiples décideurs. Découvrez pourquoi vendre à des entreprises change tout, bien au-delà de la définition du dictionnaire.

« Vous faites du B to B ou du B to C ? » Dix secondes plus tard, je vois encore le visage de ce gérant de PME industrielle qui m'a répondu, un peu vexé : « Je vends à des usines, moi, pas à des gens. » Comme si le fait de ne pas s'adresser au consommateur final le sortait du jeu marketing. C'est une confusion que je rencontre toutes les semaines, y compris chez des commerciaux avec quinze ans de métier. Le B to B n'est pas une catégorie administrative : c'est une économie parallèle, avec ses codes, ses délais et ses interlocuteurs.

Et il faut bien le dire : la plupart des articles qui définissent le B to B s'arrêtent au dictionnaire. « Business to business : commerce entre entreprises. » Merci. Ce que je vais vous raconter ici, c'est ce que cette définition change concrètement quand vous devez signer un contrat de 80 000 € avec un comité d'achat de quatre personnes.

Points clés à retenir B to B signifie « business to business » : une entreprise vend à une autre entreprise, pas à un particulier.

B to C, c'est l'inverse : la vente s'adresse directement au consommateur.

La différence n'est pas cosmétique : cycles de vente longs, plusieurs décideurs, tickets moyens élevés.

Une « rencontre B to B » désigne un rendez-vous d'affaires entre professionnels, souvent organisé par un salon ou un réseau.

Le B2B représente la majorité des échanges économiques, même s'il est invisible au quotidien.

Le B to B, c'est quoi exactement ?

Une entreprise qui vend à une autre entreprise. Voilà la définition brute. Et pourtant, quand je m'entretiens avec un fondateur qui lance son activité, la première question n'est presque jamais « à qui je vends » mais « comment je vends ». Erreur de débutant classique, je l'ai faite aussi.

Qu'est-ce que veut dire B to B ?

B to B est l'abréviation de l'anglais « business to business », littéralement « d'entreprise à entreprise ». Cela désigne l'ensemble des transactions où le client final est une personne morale : un fabricant qui achète des pièces à son fournisseur, un cabinet d'expertise comptable qui souscrit un logiciel pour gérer ses dossiers, une chaîne de magasins qui commande des palettes à un grossiste.

Trois écritures circulent : B to B, B2B, BtoB. Elles veulent dire la même chose. Si vous cherchez « B to B définition » sur votre moteur de recherche, vous tomberez sur ces variantes dans le désordre — c'est normal, aucune n'est plus correcte qu'une autre. B2B reste la forme la plus rapide à taper, donc la plus fréquente à l'écrit.

À quoi ressemble une entreprise B to B au quotidien

Un exemple que je connais bien : une PME qui fabrique des pièces mécaniques pour l'aéronautique. Son carnet de commandes dépend de trois clients grands comptes. Quand l'un d'eux décale un lancement de six mois, elle perd près d'un tiers de son chiffre d'affaires prévisionnel du semestre. Pas de filet de sécurité, pas de client final pour amortir. C'est la réalité brutale du B to B : peu de clients, mais chacun pèse très lourd.

Autre cas, moins industriel : un éditeur de logiciel RH qui vend son outil à des directions des ressources humaines. Cycle de vente moyen : de quatre à sept mois. Nombre d'interlocuteurs avant signature : trois à cinq, souvent un DSI qui a son mot à dire sur la sécurité et un service achats qui négocie le prix à la fin. Rien à voir avec un particulier qui achète en trois clics.

C'est quoi le B2B et le B2C, et pourquoi on les oppose ?

Parce que les méthodes de vente n'ont presque rien en commun, même si le vocabulaire marketing essaie de faire croire le contraire. Ce qui marche en B2C — l'impulsion, l'émotion, la promotion flash — tombe souvent à plat face à un acheteur professionnel qui doit justifier sa décision devant sa direction.

Qu'est-ce que veut dire BtoC ?

B to C, ou B2C, signifie « business to consumer » : l'entreprise s'adresse directement au consommateur final. Une marque de cosmétiques qui vend en ligne, une chaîne de restauration rapide, un constructeur automobile dans son réseau de concessionnaires. Le particulier est à la fois celui qui décide, celui qui paie et celui qui utilise. En B2B, ces trois rôles sont presque toujours répartis entre plusieurs personnes.

Tableau comparatif : les deux mondes côte à côte

Critère B to B B to C Client Une entreprise, une organisation Un particulier Décideur Souvent plusieurs (achats, technique, direction) Une seule personne Durée du cycle de vente De plusieurs semaines à plus d'un an De quelques minutes à quelques jours Panier moyen Élevé, parfois à six chiffres Faible à moyen Rôle de l'émotion Secondaire, la justification rationnelle domine Central Exemple typique Un fournisseur de machines-outils Un magasin de chaussures en ligne

B to B ou B to C : faut-il vraiment choisir ?

Oui, il faut choisir — en tout cas pour la manière dont vous allez construire votre offre et votre discours. Une entreprise qui prétend « adresser les deux » finit généralement par mal servir les deux. J'ai vu un petit éditeur de logiciels tenter de vendre sa solution à des TPE et à des particuliers. Résultat : un site web incompréhensible pour les premiers, un prix trop élevé pour les seconds, et une campagne publicitaire brûlée pour rien en deux mois.

Il existe bien un cas hybride, le B to B to C, où une entreprise vend à une autre entreprise qui revend au consommateur final (un fabricant qui fournit une enseigne de distribution, par exemple). Mais même là, votre client commercial reste l'enseigne, pas le client de l'enseigne. Nuance importante quand vous rédigez votre argumentaire.

C'est quoi une rencontre B to B ?

Un rendez-vous entre professionnels, organisé dans un cadre dédié : un salon sectoriel, un speed-meeting d'affaires, un club de dirigeants, une mission de prospection à l'étranger. L'objectif, presque toujours, est de créer ou d'entretenir une relation commerciale — signer un contrat, trouver un distributeur, identifier un partenaire.

Ce qui se joue vraiment dans ce type de rendez-vous

Ce n'est pas un entretien d'embauche ni un déjeuner mondain. En général, les organisateurs sélectionnent les participants en amont et calent des créneaux courts, souvent de vingt à trente minutes. Vous arrivez avec votre pitch, vous repartez avec une carte de visite et, si tout va bien, un second rendez-vous. Le format le plus structuré est le speed networking : plusieurs entretiens enchaînés dans la même journée.

Ce que j'ai appris à mes dépens sur ces événements : le monde du B to B ne pardonne pas l'improvisation. Lors de mon premier salon professionnel, j'avais préparé une plaquette magnifique mais aucune phrase pour expliquer en quinze secondes ce que je faisais. Je me suis fait poliment écarter par trois prospects d'affilée. Le lendemain, j'ai écrit une phrase simple, répétée quarante fois dans ma tête, et j'ai décroché deux rendez-vous en une matinée. La préparation du discours compte plus que le stand.

Quelques entreprises B to B connues

Pour fixer les idées, voici des noms que tout le monde croise sans y penser, et qui vivent pourtant exclusivement de la vente entre entreprises :

Dassault Systèmes , éditeur de logiciels de conception pour l'industrie

, éditeur de logiciels de conception pour l'industrie Saint-Gobain , qui fournit matériaux et solutions aux professionnels du bâtiment

, qui fournit matériaux et solutions aux professionnels du bâtiment Manutan , distributeur d'équipements et de fournitures pour les entreprises et les collectivités

, distributeur d'équipements et de fournitures pour les entreprises et les collectivités Air Liquide , dont les gaz industriels alimentent des usines plus que des foyers

, dont les gaz industriels alimentent des usines plus que des foyers Et la cohorte des cabinets de conseil, des éditeurs de logiciels RH, des logisticiens B to B.

Ces sociétés sont moins visibles dans notre quotidien de consommateur, mais elles pèsent souvent bien plus lourd que des marques grand public. C'est le paradoxe du B to B : une économie massive, discrète.

Ce que je retiens de tout ça Le B to B, ou business to business, désigne la vente d'une entreprise à une autre entreprise.

Le B to C, business to consumer, s'adresse au particulier, avec des cycles de décision courts.

Le vrai écart entre les deux tient au nombre de décideurs et à la durée du cycle de vente.

Une rencontre B to B est un rendez-vous d'affaires cadré, qui exige une préparation sans faille.

Beaucoup d'entreprises B to B connues sont invisibles au grand public — c'est normal, leur client n'est pas là.

La prochaine fois qu'un prospect vous demandera si vous faites du B to B ou du B to C, la réponse ne tiendra pas dans un sigle. Elle tiendra dans une question retour : « à qui parlez-vous, et qui signe le bon de commande ? » C'est cette réponse-là qui déterminera tout le reste — votre prix, votre cycle de vente, et le nombre de cafés que vous devrez boire avant de décrocher une signature.