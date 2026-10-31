Le SSI LinkedIn ne mesure pas votre performance commerciale : un score de 78 avec zéro deal signé, ça existe. Découvrez pourquoi il faut arrêter de courir après ce chiffre et quels KPI regarder vraiment.

Un commercial m'a écrit la semaine dernière. Il avait un SSI de 78, passait pour un cador aux yeux de sa direction, et n'avait pas signé un seul deal sorti de LinkedIn en huit mois. Il voulait que je lui « optimise son score ». Je lui ai répondu qu'il ferait mieux de le laisser tomber et de regarder ailleurs. Ça ne l'a pas fait rire.

Voilà le problème avec le social selling sur LinkedIn : on vous vend un indicateur, le SSI, et on vous fait croire qu'il mesure votre performance commerciale. Il ne mesure rien de tel. Il mesure votre activité. Nuance énorme, que presque personne ne prend la peine d'expliquer.

Ce que je vais faire ici, c'est simple : démonter le mythe du score, expliquer ce qui compte vraiment, et vous donner le tableau de bord que j'utilise, que personne ne trouve dans les résultats de recherche habituels.

Points clés à retenir Le social selling, c'est construire une relation avant de vendre — pas spammer des InMails.

Le SSI est gratuit, noté sur 100, divisé en 4 piliers de 25 points, mis à jour chaque jour.

Un bon score se situe autour de 65 à 70 . En dessous, votre profil travaille contre vous.

. En dessous, votre profil travaille contre vous. Le SSI ne mesure pas votre chiffre d'affaires. Un score de 80 avec zéro pipeline, ça existe.

Vos vrais KPI : taux de réponse, meetings bookés, pipeline généré.

C'est quoi le social selling, concrètement ?

La définition officielle tourne autour de la relation de confiance et du cycle de vente raccourci. C'est vrai, mais c'est tiède. Ma version : le social selling, c'est l'art de se rendre trouvable et crédible avant d'avoir besoin de quelque chose.

Le mécanisme est simple à comprendre. Un acheteur B2B ne décroche plus son téléphone à froid. Il regarde votre profil. Il lit deux ou trois posts. Il demande à un contact commun ce que vous valez. Si à ce moment-là vous n'avez rien publié depuis six mois et un profil qui ressemble à un CV Word de 2011, la conversation s'arrête avant d'avoir commencé.

Social selling ou prospection classique : la vraie différence

La prospection classique part de vous : votre liste, votre script, votre relance. Le social selling part de l'acheteur : son problème, ses publications, ses commentaires. C'est pour ça que ça marche — vous arrivez avec un contexte que l'email à froid n'a pas.

Concrètement, ce que ça change :

Vous commentez un post d'un prospect avant de lui écrire. Il vous a déjà vu.

Vous citez un détail précis de son actualité dans votre message.

Vous ne demandez rien au premier contact. Rien.

Dans mon expérience, ce seul changement — commenter avant de solliciter — a fait passer mon taux de réponse de messages à froid d'environ 8 % à un peu plus de 30 % sur un panel d'une centaine de contacts. Pas de miracle, juste de la mémoire. Les gens répondent à qui ils reconnaissent.

Où trouver le Social Selling Index (SSI) gratuit sur LinkedIn ?

Vous tapez linkedin.com/sales/ssi dans votre navigateur, connecté à votre compte. C'est tout. Pas besoin de Sales Navigator, pas d'abonnement. La page s'affiche en anglais le plus souvent, avec votre score global sur 100 et le détail par pilier.

Ce que beaucoup ignorent : le score est recalculé chaque jour. Ce n'est pas une note figée. Si vous ne faites rien pendant deux semaines, il baisse. Et il baisse plus vite qu'il ne monte, ce qui est un peu injuste mais bon.

Les quatre piliers, et leurs 25 points chacun

Pilier Ce qu'il mesure vraiment Points Marque professionnelle Complétude du profil, vues, abonnés 25 Recherche de prospects Usage de la recherche, consultations de profils ciblés 25 Engagement Commentaires, réactions, partages, contenu publié 25 Relations Nombre et qualité des connexions avec les décideurs 25

Regardez bien la colonne du milieu. Aucune ligne ne parle de chiffre d'affaires, de rendez-vous obtenus ou de deals conclus. C'est le défaut structurel du SSI, et personne ne le dit assez fort.

Quel est un bon score SSI sur LinkedIn ?

La réponse honnête : à partir de 65, vous êtes dans le jeu. Entre 70 et 75, vous faites partie des profils sérieux. Au-delà de 80, vous êtes probablement en train de surestimer ce que ça vous rapporte. En dessous de 50, votre présence LinkedIn ne vous aide pas — elle vous dessert.

Mais attention, le seuil dépend du secteur. Dans le conseil ou le SaaS B2B, où tout le monde publie, un 65 est banal. Dans l'industrie ou le médical, un 55 bien tenu peut suffire à vous distinguer. J'ai accompagné une équipe de six commerciaux dans la logistique : à 58 de moyenne, ils étaient déjà les seuls de leur marché à publier régulièrement. Le score absolu importait moins que l'écart avec leurs concurrents.

Pourquoi le SSI est un indicateur partiel (et ce qu'il faut regarder à la place)

Le SSI mesure des actions. Il ne mesure ni votre expertise, ni la pertinence de vos cibles, ni surtout ce que ça produit. Un commercial peut atteindre 80 en publiant du contenu générique, en likant tout ce qui bouge et en envoyant 47 invitations par jour à des gens qui n'ont rien à voir avec son marché. Score : excellent. Pipeline : vide.

Voici le tableau de bord que je regarde, et que je fais regarder :

Taux de réponse aux messages sortants (objectif : au-dessus de 25 %) Nombre de rendez-vous qualifiés bookés via LinkedIn par mois Pipeline généré, en euros Nombre de conversations initiées par le prospect, pas par vous — c'est le signal le plus fort

Si vous ne devez retenir qu'une chose : le SSI est un thermomètre d'hygiène, pas un compteur de résultat. Le traiter comme un objectif est la meilleure façon de perdre son temps avec méthode.

Comment gagner de l'argent avec LinkedIn ?

Question qu'on me pose sans arrêt, et la réponse n'est pas « il faut du social selling ». C'est « il faut un actif et une audience qui se rencontrent ». LinkedIn ne vous paie pas pour publier. Il vous expose. Ce que vous mettez derrière cette exposition décide de tout.

Les voies qui fonctionnent réellement

Première voie : la vente directe, la plus courante. Vous utilisez LinkedIn pour ouvrir des conversations commerciales. C'est le social selling au sens strict. Mon meilleur mois sur ce canal m'a rapporté deux clients représentant ensemble quatre mois de récurrence. Ça n'a rien à voir avec mon score SSI de l'époque, qui était médiocre.

Deuxième voie : l'inbound. Vous publiez utile, les gens vous trouvent, ils viennent. C'est plus lent, ça prend des mois à s'enclencher — je dirais six à huit mois pour ma part avant le premier vrai retour — et ensuite ça roule sans vous.

Troisième voie : la vente de votre expertise. Formation, conseil, coaching. C'est la voie où le contenu compte le plus, parce que c'est le contenu qui prouve que vous savez faire.

Ce qui ne marche pas, en revanche : copier la prospection en masse automatisée. J'ai testé, en 2024, un outil d'envoi automatique d'invitations. Résultat : deux semaines de « succès » apparent, puis une restriction de compte et trois semaines de galère. Perte nette d'un client qui a lu les messages génériques avant moi. Je ne recommencerai pas.

Faut-il payer Sales Navigator ?

Pas au début. Sales Navigator aide quand vous ciblez des comptes précis et que vous avez déjà une méthode. Si vous ne savez pas encore quoi dire, l'outil ne vous sauvera pas. Il faut d'abord maîtriser la recherche manuelle, les alertes, la lecture des publications. Payez quand vous butez sur une limite, pas avant.

Un détail de conformité qu'on oublie trop : la prospection à froid reste encadrée, et vous devez pouvoir justifier de votre base légale pour contacter quelqu'un. L'intérêt légitime se défend, le scraping sauvage beaucoup moins. Rien de glamour, mais ça évite les mauvaises surprises.

Ce qu'il faut retenir de tout ça

Le social selling n'est pas un score. C'est une manière de se comporter en ligne : être trouvable, être crédible, et engager la conversation sans tendre la main tout de suite. Le SSI vous dit si vous faites le minimum d'hygiène. Vos rendez-vous vous disent si vous faites du commerce.

Alors la prochaine fois qu'on vous annonce fièrement un score de 85, posez la seule question qui compte : « et combien de clients ça a produit ? » La réponse, souvent, est un silence gêné. C'est là que le vrai travail commence.