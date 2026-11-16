Le vendeur ne paie pas les frais de notaire, mais c'est la plus-value qui lui coûte cher en cas de revente avant 5 ans. Découvrez le vrai calcul — et pourquoi le piège du « neuf » peut vous ruiner.

La question qui revient le plus souvent quand je discute avec des vendeurs récents, c'est celle-là : « Mais pourquoi je paierais des frais de notaire alors que c'est moi qui vends ? » On me l'a posée trois fois le mois dernier, toujours avec la même nuance d'agacement. Et le vendeur qui la pose a raison de s'agacer : dans une vente classique, il ne paie pas les frais de notaire. Presque jamais. Le vrai problème n'est pas là.

Le vrai problème, c'est la plus-value. Revendre un bien acquis depuis moins de cinq ans, c'est encaisser une fiscalité qui surprend, et très souvent une facture qui pique. Les frais de notaire en cas de revente avant 5 ans, ce n'est pas le même sujet que les frais d'acquisition, et c'est pourtant ce que tout le monde mélange. Je vais démonter le malentendu, chiffrer les cas, et surtout vous expliquer pourquoi le guet-apens du « neuf » peut vous coûter beaucoup plus cher que n'importe quelle commission.

Points clés à retenir Le vendeur ne paie pas les frais d'acquisition du notaire : ceux-ci sont à la charge de l'acheteur.

Le vrai coût d'une revente rapide, c'est la plus-value immobilière , pas les émoluments du notaire.

, pas les émoluments du notaire. Une exonération totale d'impôt sur le revenu n'arrive qu'après 22 ans de détention, et après 30 ans pour les prélèvements sociaux.

de détention, et après 30 ans pour les prélèvements sociaux. Un bien de moins de 5 ans jamais habité relève du régime du neuf, mais revente oblige : les conditions doivent être réunies pour en garder l'avantage.

Les frais annexes de vente (agence, diagnostics, mainlevée) sont souvent plus lourds que la part notariale.

Frais de notaire revente avant 5 ans : le calcul que personne ne fait

Le notaire, dans une vente, n'est pas un percepteur qui vous guette. Il est le rédacteur d'acte qui sécurise la transmission. Et il est payé par l'acquéreur, pas par le cédant, dans la quasi-totalité des transactions que je connais.

J'ai vendu un appartement en 2022, acquis 18 mois plus tôt. J'étais persuadé de m'en tirer avec « juste » les frais d'agence. J'ai découvert deux choses au moment du compromis : la plus-value taxable, et le fait que mon acheteur avait négocié son prix en incluant dans son raisonnement les frais de notaire qu'il allait payer. Autrement dit, ses frais ont rationnellement rabaissé mon prix de vente. Voilà le premier vrai lien entre les frais et le vendeur : ils pèsent sur le prix d'équilibre.

Qui paie quoi, exactement ?

Décomposons, parce que c'est là que la confusion naît.

Droits d'enregistrement (droits départementaux) : acquittés par l'acheteur, autour de 5 % du prix depuis la hausse votée par plusieurs départements.

: acquittés par l'acheteur, autour de 5 % du prix depuis la hausse votée par plusieurs départements. Émoluments du notaire : tarifs réglementés, assis sur le prix, payés par l'acquéreur.

: tarifs réglementés, assis sur le prix, payés par l'acquéreur. Contribution de sécurité immobilière : petit pourcentage, côté acheteur.

: petit pourcentage, côté acheteur. Côté vendeur : la commission d'agence si elle est à sa charge, les diagnostics obligatoires, et le cas échéant les frais de mainlevée d'hypothèque. Point.

Et le vrai coût caché du vendeur immature ? La plus-value. Celle-là, personne ne la mentionne dans les simulateurs de frais de notaire, et c'est bien dommage, parce qu'elle pèse dix fois plus lourd.

Revendre avant 5 ans : la plus-value vous mange

La fiscalité de la plus-value immobilière repose sur une règle simple qu'il faut avoir en tête dès l'achat : le compteur de détention démarre le jour de la signature de l'acte d'acquisition. Moins de six ans de détention, aucun abattement. Aucun. La totalité de la plus-value est imposée.

Admettons. J'ai acheté un bien 250 000 €, frais de notaire inclus dans mon prix de revient — c'est important, ils s'ajoutent au prix d'achat pour le calcul. Disons un prix de revient à 268 000 €. Je revends 310 000 € au bout de trois ans. Ma plus-value imposable : 42 000 €. Taxée à 19 % d'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux au taux qui s'applique aujourd'hui — comptez autour de 17,2 %, ce qui nous donne un prélèvement total proche de 36 %. Sur 42 000 €, cela représente environ 15 000 €.

15 000 €. Voilà ce que m'a coûté ma hâte, et ce n'était pas les frais de notaire.

Il faut le dire clairement : la fiscalité est pensée pour décourager la revente rapide. Les abattements n'existent qu'à partir de la sixième année, et ils progressent lentement.

Durée de détention Abattement IR Abattement prélèvements sociaux Moins de 6 ans 0 % 0 % 6 à 21 ans Progressif, jusqu'à 6 % par an Progressif, plus lent 22 ans Exonération totale Toujours taxable 30 ans Exonération totale Exonération totale

Autrement dit : revendre à 4 ans, 8 ans ou 15 ans, vous restez dans le rouge fiscal. Ce n'est qu'après 22 ans que l'ardoise disparaît pour l'impôt. Certains cas permettent une exonération totale sans attendre : résidence principale, première vente d'un logement secondaire sous conditions, faible montant de cession (plafond généralement autour de 15 000 € pour les biens autres que terrains). C'est utile, mais ça ne sauve pas une revente rapide classique.

Le piège du bien de moins de 5 ans

Ici se joue le vrai casse-tête du sujet, celui qu'aucune simulation en ligne ne vous raconte. Un logement de moins de cinq ans jamais habité peut relever du régime du neuf, avec des frais d'acquisition ramenés à 2–3 % au lieu de 7–8 %. C'est une économie substantielle au départ. Mais pour conserver cet avantage, plusieurs conditions doivent être respectées.

Quels sont les frais de notaire pour l'achat d'une maison neuve ?

Dans le neuf, les frais d'acquisition tournent autour de 2 à 3 % du prix, contre 7–8 % dans l'ancien. La différence ? Les droits d'enregistrement sont remplacés par une TVA déjà intégrée dans le prix, et les émoluments du notaire sont calculés sur une base plus favorable. Concrètement, sur une maison neuve à 300 000 €, vous comptez environ 6 000 à 9 000 € de frais, contre 21 000 à 24 000 € sur un bien ancien comparable. C'est un avantage de 15 000 €, qui a un prix : les conditions très attachées au régime du neuf.

Le « neuf » ne se garde pas par accident

Le risque, c'est celui de la requalification. Un particulier qui achète sur plan (VEFA) obtient le régime du neuf. Mais s'il revend rapidement, l'administration fiscale peut requalifier l'opération si les conditions ne sont plus réunies — par exemple si le bien a été habité, ou s'il a été vendu par un intermédiaire qui n'entre pas dans les clous. Le rattrapage se chiffre en dizaines de milliers d'euros sur les droits, plus les intérêts.

Le piège est donc plus subtil qu'il n'y paraît. Ce n'est pas la revente en elle-même qui pose problème : c'est le mode de vie du bien pendant la détention.

Quels sont les frais quand on vend son appartement ?

Concernant la vente d'un appartement, côté vendeur, la liste est courte, mais elle surprend toujours.

Agence immobilière : entre 3 et 5 % selon les mandats, parfois plus en haute tension de marché ; c'est vous, vendeur, qui payez, et c'est souvent le poste le plus lourd.

: entre 3 et 5 % selon les mandats, parfois plus en haute tension de marché ; c'est vous, vendeur, qui payez, et c'est souvent le poste le plus lourd. Diagnostics obligatoires : DPE, diagnostic électricité, amiante, plomb, etc., selon l'âge et l'état du bien ; comptez plusieurs centaines d'euros.

: DPE, diagnostic électricité, amiante, plomb, etc., selon l'âge et l'état du bien ; comptez plusieurs centaines d'euros. Mainlevée d'hypothèque si un crédit subsiste, avec les frais du notaire chargé de purger la garantie.

si un crédit subsiste, avec les frais du notaire chargé de purger la garantie. Plus-value : le cas échéant, la fiscalité décrite plus haut.

Et là encore, les « frais de notaire » proprement dits ne sont pas dans la colonne vendeur. J'ai lu tant de simulateurs qui prétendent le contraire que je finis par croire que le malentendu est entretenu. Avouons-le : la formule « frais de notaire » est un raccourci trompeur.

Si vous êtes de l'autre côté de la transaction, l'acheteur, ce qui est souvent le cas dans une première acquisition, vous pouvez estimer vos frais d'acquisition sans passer par le notaire.

La méthode en trois étapes

Identifiez le régime : neuf ou ancien. C'est le facteur numéro un, il divise les frais par plus de deux. Appliquez le bon taux de droits départementaux : proche de 5 % dans la majorité des départements depuis la hausse votée en 2025, mais vérifiez sur la grille de votre département, certains ont maintenu un taux réduit. Ajoutez les émoluments du notaire et la contribution de sécurité immobilière : environ 1 à 2 % du prix, selon la tranche.

Un appartement ancien à 200 000 € vous coûtera donc de l'ordre de 14 000 à 16 000 € de frais d'acquisition. Une simulation en ligne fiable vous donne un chiffre à ± 500 € près. Au-delà, méfiance.

Et pour l'achat d'un appartement de moins de 5 ans ?

Le critère de l'âge du bien ne détermine pas tout, contrairement à ce que l'intitulé de la question laisse croire. Ce qui compte, c'est le régime fiscal : un appartement de 3 ans jamais habité et vendu par le constructeur ou par un particulier dans les conditions du neuf relève du régime du neuf. Un appartement de 4 ans déjà occupé relève de l'ancien, avec des droits d'enregistrement au taux plein. L'âge ne suffit pas, l'historique du bien décide. C'est la vérification qui m'a le plus servi dans mes acquisitions, et celle que les acheteurs négligent le plus souvent.

Le seul juge de paix, c'est l'acte de vente précédent et l'attestation du vendeur. Demandez-les avant de signer le compromis, pas après.

Ce qu'il faut retenir

Les frais de notaire pour une revente avant 5 ans ne sont pas une ligne de facture que le vendeur paie au notaire. C'est un raccourci qui désigne une réalité bien plus dure : la fiscalité de la plus-value immobilière, qui frappe sans abattement les cinq premières années. Si vous avez acheté dans le neuf pour profiter des faits d'acquisition réduits, vérifiez dès aujourd'hui les conditions de votre régime avant d'envisager une revente rapide. Une simulation approximative des frais ne vous sauvera pas d'un rattrapage fiscal.

Une dernière chose qui me reste en tête depuis ma propre revente : le prix de l'impatience ne se calcule pas en frais de notaire. Il se calcule en années d'attente. Et si vous n'avez pas vingt-deux ans devant vous, le doute est permis quant au bon moment pour vendre.