Le MRR ne mesure pas ce que vous encaissez, mais ce que vous encaisserez de façon prévisible le mois prochain. Découvrez comment le calculer proprement, ce qu'il faut exclure, et les pièges qui gonflent vos chiffres.

Un patron de SaaS m'a montré son tableau de bord l'an dernier. Chiffre d'affaires en hausse, courbe verte, fierté visible. Puis il a cliqué sur un autre onglet, et son visage s'est fermé : le MRR, lui, baissait depuis trois mois. Il facturait surtout des prestations ponctuelles, qu'il comptait dans son « revenu récurrent ». Erreur classique. Le MRR (Monthly Recurring Revenue, ou revenu récurrent mensuel) ne mesure pas ce que vous encaissez : il mesure ce que vous encaisserez de manière prévisible le mois prochain, sans rien re-signer. C'est la métrique qui décide si votre activité tient debout ou si elle court après chaque facture.

Pourquoi ce sujet compte particulièrement maintenant ? Parce que le modèle par abonnement s'est glissé partout : logiciels, mais aussi maintenance, conseil forfaitisé, boxes de produits, accès à un service. Or beaucoup d'entreprises affichent un « chiffre d'affaires récurrent » sans jamais le calculer proprement. Résultat : des décisions prises sur des chiffres gonflés. On va voir comment poser le calcul, ce qu'il faut exclure, et les pièges que j'ai moi-même traversés.

Points clés à retenir Le MRR ne compte que les revenus récurrents et normalisés sur un mois : on exclut le one-shot, les frais de mise en place et les taxes.

: on exclut le one-shot, les frais de mise en place et les taxes. Un abonnement annuel payé d'avance se divise par douze pour entrer dans le MRR — pas question de compter le montant encaissé.

Les métriques de revenus qui comptent vraiment : MRR, taux de rétention, churn, et la décomposition nouveau/expansion/contraction.

Un MRR qui monte peut cacher une hémorragie : si le churn dépasse les nouvelles souscriptions, la croissance est fictive.

Le calcul doit être stable d'un mois sur l'autre. Changer de méthode en cours de route rend toute comparaison inutile.

Le MRR, définition sans langue de bois

Le revenu récurrent mensuel, c'est la somme de tous vos abonnements actifs, ramenés à une valeur mensuelle, à un instant donné. Point. Pas de projection, pas d'objectif, pas de « si on signe ce gros contrat ». Ce qui est actif ce mois-ci, et rien d'autre.

La subtilité, c'est le mot « récurrent ». Un client qui paie 2 000 € une fois pour un audit n'entre pas dans le MRR. Un client qui paie 200 € par mois pour un accès à votre plateforme, oui. Un client qui paie 2 400 € par an d'avance ? Il entre pour 200 € par mois. Cette normalisation est ce qui rend le MRR comparable d'un mois à l'autre, et c'est précisément là que les tableaux de bord amateurs dérapent.

Pourquoi faut-il normaliser sur le mois ?

Parce qu'un encaissement n'est pas un revenu. Si vous comptez les 2 400 € annuels encaissés en janvier comme du MRR de janvier, votre courbe fait un pic absurde, puis s'effondre onze mois de suite. Vous ne pilotez plus rien. La normalisation lisse ce que vous gagnez réellement chaque mois, indépendamment du calendrier de facturation. C'est un principe comptable de base, mais je l'ai vu bafoué dans des fichiers Excel parfaitement sérieux par ailleurs.

Comment calculer son MRR correctement

Prenons un cas concret, celui d'un éditeur de logiciel avec trois offres. Voici comment le calcul se pose, et surtout ce qu'on écarte :

Abonnement mensuel à 49 € × 120 clients actifs → 5 880 €

Abonnement annuel à 490 € payé d'avance, 40 clients → 490 / 12 = 40,83 € × 40 → 1 633 €

Frais de mise en service facturés une fois (300 €) → exclus

Prestation de paramétrage sur devis → exclue

Remises fidélité appliquées à l'année → déduites du montant de base

Le MRR de ce mois, c'est donc la somme des lignes récurrentes uniquement. Le piège du débutant : inclure les frais de mise en service parce qu'ils « reviennent à chaque nouveau client ». Non. Un frais par nouveau client n'est pas récurrent, il est conditionnel à une acquisition. S'il disparaît quand vous arrêtez de vendre, il n'a rien de récurrent.

MRR brut ou MRR net : lequel suivre ?

Les deux, mais pas au même moment. Le MRR brut additionne tout ce qui est souscrit. Le MRR net retire le churn (clients partis) et la contraction (clients qui ont réduit leur offre), puis ajoute l'expansion (montées de gamme). Pour piloter, c'est le net qui raconte la vérité. Un brut flatteur avec un net en baisse signifie que vous remplissez un seau percé.

Voici une comparaison des deux lectures sur un même mois :

Élément Impact sur le MRR brut Impact sur le MRR net Nouveaux abonnements Augmente Augmente Résiliations Neutre Diminue Passage à une offre inférieure Neutre Diminue Montée en gamme Augmente Augmente Frais ponctuels Exclus Exclus

Un conseil que je donnerais à n'importe quel dirigeant : affichez le net en grand, le brut en petit. C'est le net qui décide si vous pouvez embaucher le mois prochain.

MRR ou chiffre d'affaires récurrent : la confusion qui coûte cher

Beaucoup d'entreprises confondent MRR et chiffre d'affaires récurrent. Ce n'est pas la même chose, et l'écart peut être énorme. Le chiffre d'affaires récurrent, dans son acception large, englobe tout revenu qu'on peut raisonnablement attendre de façon répétée : contrats de maintenance, forfaits, abonnements. Le MRR, lui, est une mesure contractuelle et normalisée : uniquement ce qui est engagé, avec un montant connu, ramené au mois.

La différence tient à la prévisibilité. Un contrat de maintenance annuel renouvelable tacitement est récurrent au sens large, mais s'il peut être dénoncé à tout moment, il est moins solide qu'un abonnement mensuel ferme. Le MRR suppose un engagement, pas une simple habitude d'achat.

Le cas particulier des abonnements SaaS

Dans le logiciel par abonnement, le MRR est la métrique reine, mais elle a ses propres règles. On distingue souvent le MRR par utilisateur (si vous facturez au siège) du MRR par compte. Une entreprise cliente qui ajoute cinq licences fait grimper votre MRR sans nouveau client : c'est de l'expansion, et c'est la meilleure croissance qui soit, car elle ne coûte presque rien en acquisition. À l'inverse, une entreprise qui retire des sièges fait baisser le MRR sans que vous ayez « perdu » le client. Suivre ces mouvements séparément évite de paniquer pour rien — ou de se réjouir trop vite.

Pour comprendre comment lire ces signaux de consommation au bon moment, un suivi de la consommation bien fait vaut mieux qu'un rapport mensuel figé.

Lire ses métriques de revenus sans se mentir

Un MRR seul ne dit rien. Ce qui raconte l'histoire, c'est sa décomposition. Chaque mois, vous devriez pouvoir répondre à quatre questions : combien de MRR vient de nouveaux clients, combien de l'expansion, combien a disparu en contraction, combien en résiliations ? Ces quatre nombres, alignés côte à côte, montrent si votre croissance est saine ou si elle masque une fuite.

Le taux de rétention est le compagnon obligatoire du MRR. Il exprime la part de revenu récurrent conservée d'un mois sur l'autre. Un MRR qui progresse avec une rétention médiocre signifie que vous dépensez plus en acquisition pour compenser les départs — un tapis roulant coûteux. La rétention, elle, se travaille : meilleur onboarding, valeur livrée plus vite, contact régulier. C'est moins spectaculaire qu'une campagne d'acquisition, mais c'est ce qui fait tenir un MRR dans le temps.

Comment repérer un churn caché dans un MRR flatteur ?

Comparez le MRR net du mois au MRR brut du mois précédent. Si le net est inférieur, vous avez perdu du terrain malgré de nouvelles ventes. L'autre signal : le nombre de clients actifs stagne alors que le MRR monte. Cela peut être de l'expansion saine (vos clients existants paient plus)… ou le signe que vous avez perdu des petits clients et gagné de gros comptes, ce qui concentre votre risque. Les deux lectures sont possibles, et seule la décomposition nouveau/expansion/contraction/churn tranche.

Un détail que j'ai appris à la dure : fixez une définition écrite du churn et ne la changez plus. J'ai vu une équipe exclure du churn les clients « en pause » pendant six mois, ce qui embellissait mécaniquement le taux. Ce n'était pas de la malhonnêteté, juste de la commodité. Sauf que le tableau de bord mentait.

Les erreurs que j'ai faites (et comment les éviter)

La première fois que j'ai posé un suivi de MRR sur un projet, j'ai commis l'erreur de compter les essais gratuits convertis comme du MRR dès la signature, avant même le premier prélèvement. Surprise : le MRR affiché ne correspondait jamais aux encaissements réels. J'ai mis deux mois à comprendre que des clients annulaient pendant la période d'essai. Depuis, je ne compte un abonnement dans le MRR qu'à partir du premier paiement effectif.

Deuxième erreur, plus insidieuse : mélanger les devises sans conversion. Un client facturé en dollars, un autre en euros, et le total devient un nombre qui ne veut rien dire. Il faut convertir à un taux fixe, et le documenter.

Faut-il un outil dédié ou un tableur ?

Pour une poignée d'abonnements, un tableur suffit — à condition d'avoir une colonne « date de début », une « montant mensuel normalisé » et une « date de fin ». Dès que vous dépassez quelques dizaines de clients avec des changements d'offre, un outil de facturation connecté à votre comptabilité devient plus sûr. Le critère de choix n'est pas la richesse des graphiques, c'est la traçabilité : pouvoir remonter d'un chiffre du tableau de bord à la facture qui le justifie. Si vous ne pouvez pas, votre MRR est une opinion, pas une mesure.

Côté trésorerie, ne perdez pas de vue que le MRR est une projection, pas de l'argent en caisse. Les encaissements, eux, arrivent avec leur propre calendrier — un sujet que j'ai détaillé dans la gestion des encaissements clients. Un MRR solide avec des encaissements en retard reste une entreprise fragile.

Ce que votre MRR devrait changer dès ce mois-ci

Le MRR n'est pas un chiffre à afficher, c'est un outil de décision. S'il monte grâce à l'expansion, vous pouvez investir dans le service client. S'il monte uniquement par acquisition avec une rétention faible, l'urgence est ailleurs : colmatez avant d'accélérer. Et si vous ne savez pas décomposer votre MRR en nouveau/expansion/contraction/churn, vous ne pilotez pas — vous regardez.

L'action concrète, maintenant : ouvrez votre dernière facturation, listez chaque client actif, notez son montant mensuel normalisé et sa date de début. Vous aurez, en une heure, un MRR honnête. Puis fixez la règle : ce chiffre, vous le recalculez le même jour chaque mois, avec la même méthode, et vous le décomposez. La régularité vaut mieux que la précision chirurgicale.

Un MRR qu'on comprend vaut mille courbes qu'on admire sans savoir les lire.