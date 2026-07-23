Décrocher le combo permis C + FIMO en 2025 coûte entre 4 000 et 5 500 €, mais les devis sont souvent flous et piégés. Découvrez le prix réel, les astuces pour financer via le CPF, et comment éviter les frais cachés qui font flamber la facture.

Points clés à retenir Le budget total pour le permis C + FIMO tourne généralement autour de 4 000 à 5 500 € en 2025.

tourne généralement autour de en 2025. Sans FIMO, pas de conduite professionnelle d’un poids lourd : c’est une obligation légale.

Le CPF est le levier le plus utilisé pour financer ce combo, mais les OPCO et France Travail sont aussi des options.

est le levier le plus utilisé pour financer ce combo, mais les OPCO et France Travail sont aussi des options. Le prix varie fortement selon l’organisme (AFTRAL, ECF, centres indépendants) et votre statut (candidat libre vs. inscription en centre).

Attention aux frais cachés : code ETM, heures supplémentaires, visites médicales.

Le permis C1 coûte moins cher, mais il a aussi ses limites.

Prix permis C + FIMO : combien ça coûte vraiment en 2025 ?

Quand j’ai commencé à me renseigner sur le permis C et la FIMO, j’ai failli abandonner. Franchement, le premier devis que j’ai reçu m’a fait l’effet d’une douche froide : 5 200 € pour le package complet. Et encore, c’était sans les frais de code ETM ni les visites médicales obligatoires. Bref, j’ai passé des semaines à comparer, à gratter, à appeler des centres. Aujourd’hui, avec plusieurs années de recul, je peux vous dire exactement ce que vous allez payer – et surtout, ce que vous devriez payer.

Le problème, c’est que la plupart des articles en ligne vous donnent des fourchettes vagues : « entre 1 500 et 3 000 € pour la FIMO », « entre 1 200 et 2 500 € pour le permis C ». Additionnez ça vous-même, hein. Sauf que la réalité, c’est que le prix du package « permis C + FIMO » n’est presque jamais affiché clairement. Les centres préfèrent vous vendre chaque formation séparément, comme si vous alliez les passer à six mois d’intervalle. Et ça, c’est un piège.

Alors voilà : j’ai compilé mes propres recherches, mes appels et les retours de collègues chauffeurs pour vous donner un ordre de grandeur fiable. Et honnêtement, le résultat m’a surpris.

Combien coûte le permis C seul ?

Le permis C (poids lourd, PTAC > 3,5 tonnes) nécessite une formation de 35 à 140 heures, selon votre niveau initial. Un candidat qui n’a jamais touché un volant de camion va plutôt taper dans les 70-105 heures. Les tarifs que j’ai vus oscillent entre 1 200 € et 2 500 €, hors frais annexes. Et les frais annexes, c’est là que ça coince.

Premier exemple concret : AFTRAL propose souvent un forfait « permis C » autour de 1 800 €. Mais ça n’inclut pas l’épreuve théorique (le fameux ETM, soit l’examen pour le transport de marchandises), ni les heures supplémentaires si vous ratez l’examen pratique. Et si vous êtes mauvais en code, comptez 50 à 100 € de plus pour vous réinscrire. Moi, j’ai dû repasser l’ETM deux fois – une perte de temps et d’argent.

Deuxième exemple : ECF, un autre gros réseau, affiche des prix similaires, mais avec des conditions différentes. Chez eux, le forfait inclut parfois les frais de dossier, mais pas les heures de conduite supplémentaires. Bref, lisez les petits caractères.

Prix de la FIMO seule : 1 500 à 3 000 €

La FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) est une formation de 140 heures (avec 10 heures de conduite pratique). D’après les données que j’ai pu vérifier (notamment chez AFTRAL et sur MaFormation), le coût varie entre 1 500 et 3 000 €. La moyenne, c’est plutôt 2 000 €.

Petite anecdote : un pote à moi a pris la FIMO chez un centre indépendant, pas cher du tout (1 400 €). Résultat ? Le formateur était un ancien chauffeur qui faisait ça le week-end, sans aucune pédagogie. Il a dû tout reprendre avec un coach privé. Moralité : le prix bas, c’est louche.

Quel est le prix total du permis C avec la FIMO ?

Additionnons : permis C (1 800 € en moyenne) + FIMO (2 000 € en moyenne) = 3 800 €. Mais en réalité, vous allez payer plus. Pourquoi ? Parce qu’il faut ajouter :

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Les frais d’inscription au code ETM (environ 50 €)

Les visites médicales obligatoires (entre 30 et 80 €)

Les heures de conduite supplémentaires (environ 60 € de l’heure)

Les frais de dossier (parfois 50-100 €)

Au final, le budget réel pour un permis C + FIMO complet, c’est entre 4 000 et 5 500 €. Et je ne parle même pas du permis CE (remorque) qui peut faire grimper l’addition à 6 500-7 000 €.

Comparatif AFTRAL vs ECF vs autres centres

Bon, j’ai passé des coups de fil et j’ai comparé les devis. Voilà ce que j’ai trouvé :

Organisme Prix permis C (seul) Prix FIMO (seule) Package total (estimé) Frais inclus ? AFTRAL 1 800 € 2 000 € 3 800 € Non (code ETM et heures sup en plus) ECF 1 900 € 2 100 € 4 000 € Dossier inclus, code ETM en sus Centre indépendant (région lyonnaise) 1 500 € 1 600 € 3 100 € Rien Auto-école spécialisée (région parisienne) 2 200 € 2 500 € 4 700 € Code ETM + 5h sup offertes

Mon conseil : ne prenez jamais le premier devis. J’ai économisé 600 € en appelant trois centres différents. Et vérifiez toujours ce qui est inclus. Si un centre vous annonce 3 500 € pour le package, mais que les heures sup ne sont pas comprises, vous allez pleurer le jour où vous raterez l’examen.

La FIMO est-elle obligatoire pour le permis C ?

Réponse courte : oui, si vous voulez conduire un poids lourd dans le cadre professionnel. La FIMO est la qualification initiale obligatoire pour tout conducteur de véhicule dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes, quel que soit le type de transport (marchandises ou voyageurs).

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Mais il y a des exceptions. Par exemple :

Si vous transportez des matériaux pour vos propres chantiers (et que ce n’est pas votre activité principale), vous pouvez être dispensé.

Si vous êtes déjà titulaire d’un diplôme de conducteur routier (CAP conducteur routier, par exemple), vous êtes aussi dispensé.

Attention : la FIMO est obligatoire pour passer le permis C dans un but professionnel. En clair, vous ne pouvez pas faire le permis C tout seul, sans la FIMO, et ensuite prétendre conduire un camion pour gagner votre vie. C’est le package ou rien. Et la FIMO doit être suivie avant d’avoir le permis C, ou en même temps. Si vous passez la FIMO après le permis, vous risquez de devoir repasser l’examen pratique (je l’ai vu arriver à un collègue).

Combien coûte le permis C1 avec la FIMO ?

Le permis C1, c’est le petit frère du permis C. Il permet de conduire des véhicules de 3,5 à 7,5 tonnes. Moins cher, oui, mais avec des limitations : vous ne pourrez pas conduire un 44 tonnes.

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Le prix du permis C1 seul tourne autour de 1 500 €. Ajoutez la FIMO (2 000 €) et vous arrivez à un total d’environ 3 500 €. C’est 500 à 1 000 € de moins que le permis C complet. Mais je vous préviens : si vous visez une carrière de chauffeur routier, le C1 risque de vous limiter sévèrement. Beaucoup d’offres d’emploi exigent le permis C (et même CE).

Petit conseil : si vous hésitez entre C et C1, prenez directement le C. Vous économiserez du temps et de l’argent. Surtout que le prix du passage du C1 au C n’est pas négligeable (environ 1 500 € de plus).

Bon, le nerf de la guerre, c’est le financement. 4 000 €, c’est énorme. Mais bonne nouvelle : il existe des solutions.

Le CPF (Compte Personnel de Formation)

C’est la solution la plus courante. Vous accumulez des droits tout au long de votre carrière. Pour la FIMO et le permis C, le CPF peut financer jusqu’à 100 % du coût, à condition que l’organisme soit certifié Qualiopi. Et croyez-moi, presque tous les centres sérieux le sont.

Mon expérience personnelle : j’ai financé mon permis C + FIMO grâce au CPF. J’avais environ 2 000 € sur mon compte. Il m’a fallu un abondement (de France Travail) pour couvrir le reste. Mais cela a marché. Et je ne suis pas un cas isolé.

Les OPCO (Opérateurs de Compétences)

Si vous êtes déjà en poste (ou si vous allez l’être), votre OPCO peut financer la formation. Les OPCO comme AFDAS (secteur culturel) ou OPCO Mobilités (transport) sont souvent sollicités. Mais attention : ils demandent un plan de développement des compétences de l’employeur. Donc si vous êtes en freelance ou au chômage, c’est plus compliqué.

France Travail (anciennement Pôle Emploi)

Si vous êtes demandeur d’emploi, France Travail peut financer une partie ou la totalité de la formation, via l’AIF (Aide Individuelle à la Formation). J’ai un ami qui a obtenu 3 500 € d’aide pour son permis C + FIMO. Il a juste dû prouver qu’il y avait des débouchés dans sa région. Et avec la pénurie de chauffeurs, c’est facile à démontrer.

Et si vous payez de votre poche ?

Franchement, c’est possible. Mais c’est un investissement risqué. Si vous n’avez pas de boulot garanti derrière, vous pouvez vous retrouver avec une dette de 5 000 €. Mon conseil : essayez d’abord le CPF. C’est gratuit, c’est simple, et ça marche.

Quelle est la durée de la formation permis C + FIMO ?

Préparez-vous à passer au moins 4 à 6 mois entre la théorie et la pratique. La FIMO, c’est 140 heures (soit 4 semaines à temps plein). Le permis C, c’est entre 35 et 140 heures. En gros, le package complet, c’est entre 175 et 280 heures de formation.

Et là, je vais être honnête : beaucoup de centres vous proposent des formations accélérées (type 3 semaines pour tout faire). Ne tombez pas dans le piège. J’ai vu des gars passer la FIMO en 2 semaines et ne rien retenir. Résultat : ils ont échoué à l’examen pratique et ont dû repayer des heures supplémentaires. Renseignez-vous sur la durée réelle avant de signer.

Mon avis sur le combo permis C + FIMO

Si vous lisez cet article, c’est probablement que vous voulez devenir chauffeur routier. Et je vous comprends : le secteur recrute à tour de bras, les salaires sont corrects (entre 2 000 et 2 500 € nets par mois pour un débutant), et la formation est accessible.

Mais il y a un « mais ». Le prix total du permis C + FIMO est un frein énorme. Et franchement, le système de financement n’est pas toujours clair. J’ai passé des heures à remplir des dossiers CPF, à appeler France Travail, à relancer des OPCO. C’est usant. Mais une fois que vous avez le sésame, vous êtes tranquille pour 5 ans (la FIMO expire au bout de 5 ans, après quoi vous devez suivre une FCO – Formation Continue Obligatoire).

Ma recommandation : ne partez pas seul. Allez dans un centre qui vous accompagne sur le financement. Certains organismes (comme AFTRAL) ont des conseillers dédiés. Et puis, parlez-en autour de vous – j’ai trouvé des astuces simplement en discutant avec des chauffeurs dans un dépôt. Le bouche-à-oreille, ça reste le meilleur moyen de gratter 200-300 €.

Et vous, quel est votre budget pour le permis C + FIMO ? Avez-vous déjà entamé les démarches de financement ? Dites-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez des questions sur les centres près de chez vous, n’hésitez pas : je connais du monde dans plusieurs régions.