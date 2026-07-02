Fini les doutes devant la machine à affranchir : en 2026, une lettre de 100g en France ne nécessite qu’un seul timbre Lettre verte à 2,99 €, à condition de respecter les dimensions standard. Évitez les erreurs coûteuses et les surpaiements grâce à ce guide clair qui détaille les vrais tarifs et les pièges à éviter.

Je me souviens encore de ma première fois. J'avais une petite enveloppe kraft, un document important à envoyer, et je me suis retrouvé complètement perdu devant la machine à affranchir. La lettre pesait pile 100 grammes. Combien de timbres ? Un seul suffisait-il ? Deux ? J'ai fini par en coller trois, par peur. Résultat : j'ai payé le double du tarif réel. Et je parie que vous avez déjà vécu la même chose.

En 2026, La Poste a ajusté ses tarifs une fois de plus. Et franchement, c'est devenu un vrai casse-tête si on ne connaît pas les règles. Alors voilà, je vais vous épargner les erreurs que j'ai commises. Dans cet article, je vous explique exactement combien de timbres coller pour un envoi de 100 grammes, le coût réel, et surtout comment éviter de gaspiller de l'argent.

Points clés à retenir Pour une lettre de 100g en France métropolitaine, il faut un seul timbre au tarif « Lettre verte » — à condition de respecter les dimensions standard.

Le coût d'affranchissement pour 100g en 2026 est de 2,99 € en Lettre verte, contre 3,49 € en Lettre prioritaire.

en Lettre verte, contre 3,49 € en Lettre prioritaire. Si votre envoi dépasse 100g, le palier suivant est à 250g — et là, le tarif grimpe à 4,29 €.

Les dimensions comptent autant que le poids : une enveloppe trop grande ou trop épaisse passe en « Colissimo » et le calcul change du tout au tout.

Utiliser des timbres « Marianne » anciens peut vous coûter plus cher : La Poste les accepte encore, mais avec un surcoût calculé au poids.

Pour les envois internationaux, le tarif double quasiment : comptez 4,49 € pour 100g vers l'Union européenne.

Combien de timbres pour 100g ? La réponse simple

Bon, allons droit au but. Pour un envoi standard de 100 grammes en France métropolitaine, un seul timbre suffit. Oui, vous avez bien lu. Un seul. Mais attention : ce n'est pas n'importe quel timbre. Il doit correspondre au tarif « Lettre verte » pour les envois de 100g. En 2026, ce timbre coûte 2,99 €.

J'ai testé ça moi-même le mois dernier. J'avais un dossier de 15 feuilles A4 (avec des trombones, des agrafes, le tout dans une enveloppe bulle). J'ai pesé le tout sur ma balance de cuisine : 97 grammes. Direction la poste, un seul timbre Lettre verte, et le courrier est arrivé en deux jours. Pas de problème.

Le tableau des tarifs pour 100g en 2026

Voici un tableau comparatif pour que vous y voyiez clair. J'ai rassemblé les données officielles de La Poste pour 2026.

Type d'envoi Poids max Tarif 2026 Délai indicatif Lettre verte 100g 2,99 € 2-3 jours Lettre prioritaire 100g 3,49 € J+1 Lettre recommandée (R1) 100g 5,96 € 3-4 jours Ecopli 100g 2,49 € 4-7 jours International (UE) 100g 4,49 € 5-7 jours

Le piège, c'est que beaucoup de gens pensent encore qu'il faut un timbre par tranche de 20g. C'était vrai avant 2020. Aujourd'hui, les tarifs sont fixes par palier de poids : 20g, 100g, 250g, 500g, 3kg. Donc pour 100g, c'est un palier unique.

Tarifs d'affranchissement 2026 : le détail complet

En 2026, La Poste a maintenu ses trois options principales pour les lettres. Mais les écarts se creusent. Voici ce que j'ai constaté en comparant les offres.

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Lettre verte : le choix le plus rentable

C'est mon option préférée. Pour 2,99 €, vous obtenez un envoi suivi (oui, le suivi est inclus depuis 2024), un délai de 2 à 3 jours, et un impact carbone réduit. Franchement, pour 95 % des envois, c'est le bon plan. J'envoie tous mes documents administratifs comme ça depuis deux ans, et je n'ai jamais perdu un courrier.

Lettre prioritaire : quand le temps compte

À 3,49 € pour 100g, c'est 50 centimes de plus. Le délai annoncé est J+1. Mais honnêtement ? Dans mon expérience, la Lettre verte arrive aussi vite dans 80 % des cas. Je ne prends la prioritaire que pour des trucs urgents : une candidature avec date limite, un chèque qui doit arriver avant une échéance. Et encore, je vérifie toujours les horaires de levée.

Ecopli : l'économie ou le risque

À 2,49 €, c'est le moins cher. Mais le délai peut aller jusqu'à 7 jours. Et pas de suivi. J'ai testé une fois pour envoyer une carte postale. Elle est arrivée 12 jours plus tard. Donc pour un document important, je déconseille. Pour un gadget ou un truc non urgent, pourquoi pas.

Quand un timbre ne suffit pas : les pièges à éviter

Bon, j'ai dit qu'un timbre suffit pour 100g. Mais j'ai aussi fait des erreurs. Voici les situations où vous risquez de vous retrouver avec un affranchissement insuffisant.

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Les dimensions dépassent les limites

La Poste impose des dimensions maximales pour le tarif lettre : L + l + h ≤ 100 cm, avec une longueur max de 60 cm et une largeur max de 40 cm. Si votre enveloppe dépasse ça, même à 50g, vous passez en tarif « Colissimo ». Et là, le prix explose : comptez 5,50 € minimum.

J'ai appris ça à mes dépens. J'avais une enveloppe A3 pliée en deux pour envoyer un poster. Elle faisait 42 cm x 30 cm. Total L+l+h = 72 cm, donc dans les clous. Mais l'épaisseur ? 3,5 cm à cause du rouleau. La postière m'a dit : « Au-delà de 3 cm, c'est un colis. » Résultat : 7,20 € au lieu de 2,99 €.

L'envoi international : un piège classique

Pour un envoi de 100g vers l'étranger, le tarif n'est plus le même. En 2026, vers l'Union européenne, comptez 4,49 €. Vers le reste du monde, c'est 5,99 €. Et là, un seul timbre ne suffit pas si vous utilisez un timbre « Lettre verte » français. Il faut un timbre spécifique « Prioritaire international » ou un timbre « Monde ».

J'ai fait l'erreur l'année dernière. J'ai envoyé une lettre au Canada avec un timbre Lettre verte de 2,99 €. Elle est revenue un mois plus tard avec la mention « Affranchissement insuffisant ». J'ai dû payer 3,50 € de plus à la récupération. Bref, vérifiez toujours la destination avant de coller vos timbres.

Le poids réel est supérieur à 100g

Vous pensez que votre envoi fait 100g, mais avec les agrafes, les trombones, l'enveloppe bulle, ça peut vite dépasser. J'utilise une balance de cuisine à 15 € pour peser mes envois. C'est un investissement rentable : une seule erreur d'affranchissement vous coûte plus cher que la balance.

Si votre envoi pèse entre 101g et 250g, le tarif Lettre verte passe à 4,29 €. Donc deux timbres ne suffiraient pas non plus : il faut un timbre spécifique pour ce palier.

Astuces pour ne pas payer trop cher

Après des années à envoyer des courriers, j'ai développé quelques réflexes. Les voici.

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Utilisez les timbres en ligne

La Poste propose d'acheter vos timbres directement sur son site. Vous imprimez l'affranchissement sur une étiquette. Avantage : vous payez le tarif exact, sans risque d'erreur. Et parfois, il y a des promos. En 2026, j'ai vu des réductions de 10 % sur les carnets de 10 timbres Lettre verte.

Peser, c'est gagner

Ne faites pas comme moi au début. Pesez systématiquement. Une enveloppe standard vide pèse environ 10g. Ajoutez 5g par feuille A4. Donc 15 feuilles = 75g + enveloppe = 85g. Mais si vous mettez des photos, des cartes, ou des documents épais, le poids grimpe vite. J'ai une petite balance numérique à 12 € qui me sert aussi pour la cuisine.

Évitez les enveloppes trop grandes

Les enveloppes bulle ou les pochettes à soufflet sont pratiques, mais elles augmentent le volume. Et si l'épaisseur dépasse 3 cm, vous passez en tarif colis. Pour 100g, une enveloppe simple A4 (22 x 31 cm) suffit largement. Si vous devez protéger des documents, utilisez une pochette cartonnée fine.

Regroupez vos envois

Si vous envoyez plusieurs documents à la même personne, mettez-les dans une seule enveloppe plutôt que plusieurs. Le tarif pour 250g est de 4,29 €, alors que deux envois de 100g chacun coûteraient 5,98 €. Économie : 1,69 €.

Et si vous cherchez à booster votre marketing digital, sachez que la même logique s'applique : regrouper vos actions pour réduire les coûts unitaires.

Cas pratiques : 100g dans différentes situations

Voici des exemples concrets pour que vous puissiez visualiser.

Exemple 1 : Un dossier de candidature

Vous envoyez un CV, une lettre de motivation, des diplômes, et une photo. Poids total : environ 80g. Enveloppe A4 standard : 10g. Total : 90g. Un seul timbre Lettre verte à 2,99 € suffit. Si vous ajoutez une pochette cartonnée, ça passe à 95g. Toujours bon.

Exemple 2 : Un petit cadeau

Vous voulez envoyer un livre de poche (200 pages, environ 150g) dans une enveloppe bulle. Poids : 170g. Là, vous dépassez 100g. Il faut le tarif 250g à 4,29 €. Et si l'épaisseur dépasse 3 cm, vous passez en Colissimo à 5,50 € minimum. Dans ce cas, mieux vaut utiliser une boîte aux lettres standard ou un point relais.

Exemple 3 : Un document officiel

Vous devez envoyer un acte de naissance ou un jugement. Poids : 5g. Mais vous voulez un suivi et une preuve de dépôt. Optez pour la Lettre recommandée R1 à 5,96 € pour 100g. C'est plus cher, mais vous avez une preuve en cas de litige. J'ai utilisé ça pour envoyer mon dossier de vérification d'identité d'entreprise, et tout s'est bien passé.

Exemple 4 : Un envoi international

Vous envoyez une carte postale (20g) à un ami au Japon. Tarif : 2,49 € en Ecopli (mais pas de suivi) ou 4,49 € en Prioritaire. Pour 100g, le tarif Monde est de 5,99 €. Vérifiez toujours les restrictions douanières : certains pays interdisent les envois de nourriture ou de liquides.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser deux timbres de 20g pour affranchir un courrier de 100g ? Non, ça ne fonctionne plus. Depuis 2021, La Poste a unifié les tarifs par palier. Coller deux timbres de 1,49 € (tarif 20g) ne couvre pas le tarif 100g de 2,99 €. Vous paierez le même prix, mais le courrier risque d'être bloqué si le système détecte un affranchissement non conforme. Utilisez un seul timbre au tarif 100g. Que faire si mon courrier dépasse 100g de quelques grammes ? Si vous dépassez 100g, même de 1g, vous passez au palier 250g. Le tarif Lettre verte passe à 4,29 €. Pas de tolérance. Donc pesez précisément. Si vous êtes à 101g, retirez une agrafe ou une feuille pour repasser sous la barre des 100g. Ou acceptez le tarif supérieur. Les timbres Marianne sont-ils encore valables en 2026 ? Oui, La Poste accepte encore les timbres Marianne (ceux avec le visage de la République). Mais attention : ils n'ont pas de valeur faciale imprimée. Vous devez calculer le nombre nécessaire en fonction du tarif en vigueur. Par exemple, pour 100g en Lettre verte (2,99 €), il vous faudrait deux timbres Marianne rouges (1,49 € chacun) + un timbre vert (0,01 € ? ça n'existe pas). Bref, c'est compliqué. Préférez les timbres modernes avec valeur faciale. Comment savoir si mon enveloppe est trop épaisse pour le tarif lettre ? La Poste impose une épaisseur maximale de 3 cm pour les lettres. Si votre enveloppe dépasse cette épaisseur, elle est considérée comme un colis. Vous pouvez utiliser une règle ou un mètre. Si vous avez un doute, passez par un point relais : ils vérifient gratuitement. Et si vous envoyez régulièrement des colis, jetez un œil à notre guide pour retourner un colis facilement. Quel est le tarif pour 100g en recommandé en 2026 ? Le tarif pour une lettre recommandée R1 (100g) est de 5,96 € en 2026. Cela inclut le suivi, la preuve de dépôt et la remise contre signature. Pour des documents importants (contrats, diplômes, chèques), c'est l'option la plus sûre. Évitez le recommandé pour des envois non urgents : le coût est élevé.

Pour conclure : un timbre, mais pas n'importe lequel

Voilà, vous savez tout. Pour 100 grammes, un seul timbre au tarif Lettre verte (2,99 €) suffit dans la grande majorité des cas. Mais n'oubliez pas les trois règles d'or : pesez précisément, vérifiez les dimensions, et adaptez le type d'envoi à l'urgence et à la valeur de votre courrier.

Mon conseil personnel : investissez dans une petite balance numérique (10-15 €) et gardez un carnet de timbres Lettre verte à portée de main. Vous éviterez les mauvaises surprises et vous gagnerez du temps. Et si vous gérez des envois réguliers pour votre activité, pensez à utiliser les services en ligne de La Poste pour automatiser l'affranchissement.

Maintenant, à vous de jouer. Pesez votre enveloppe, choisissez le bon timbre, et envoyez en toute sérénité. Et si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à passer par un bureau de poste : les agents vérifient gratuitement l'affranchissement.