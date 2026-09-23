90 % du budget search part chez Google Ads, et les 10 % restants dorment sur Microsoft. Erreur : Bing Ads cache des CPC 40 à 60 % moins chers et des audiences B2B en or. Voici ce que j'ai appris en le pratiquant vraiment.

Il y a un chiffre qui circule dans toutes les réunions d'acquisition où je m'assois : 90 % du budget part chez Google Ads, et personne ne se demande pourquoi les 10 % restants dorment sur un compte Microsoft. Je l'ai fait pendant des années, moi aussi. Jusqu'au jour où un client B2B m'a demandé de prouver que Bing Ads était inutile. J'ai accepté le contrat à reculons, persuadé de perdre deux semaines. J'ai fini par y consacrer la moitié de mes budgets search des mois suivants.

Microsoft Advertising — c'est le nom officiel de ce qu'on appelle encore Bing Ads dans la plupart des tableaux de bord — n'est ni un Google Ads au rabais, ni une machine à cash cachée. C'est un canal avec sa propre audience, ses propres règles, et une poignée de leviers que Google ne vous donnera jamais. Voici ce que j'ai appris en le pratiquant vraiment, y compris là où ça a mal tourné.

Points clés à retenir Bing Ads, c'est Microsoft Advertising : la même régie diffuse sur Bing, Yahoo!, DuckDuckGo et une partie de l'inventaire desktop et vidéo.

Le trafic est plus faible qu'en face, en volume brut. Le CPC, lui, est souvent nettement inférieur — je paie régulièrement 40 à 60 % de moins qu'à l'équivalent chez Google.

Deux verticales sortent du lot dans mon expérience : le B2B à panier moyen élevé et les offres destinées à une audience plus âgée et plus solvable.

Le piège numéro un n'est pas le budget, c'est le tracking. Importé tel quel depuis Google, il casse silencieusement.

Pas besoin d'un compte séparé : on pilote tout depuis l'interface Google Ads, mais l'optimisation fine demande de sortir de ce confort.

Sur une majorité de comptes que j'ai suivis, le mélange des deux régies a battu le canal unique. Rarement de beaucoup. Presque toujours assez pour justifier l'effort.

Bing Ads, c'est quoi exactement en 2026 ?

Une question qu'on me pose à chaque audit, et à laquelle la réponse a changé plusieurs fois en dix ans.

Une seule régie, plusieurs surfaces

Microsoft Advertising regroupe tout ce qui touchait auparavant à Bing Ads, à Microsoft AdCenter avant ça, et à l'inventaire Yahoo!. Quand vous achetez du search sur cette régie, vous n'achetez pas seulement Bing. Vous achetez aussi DuckDuckGo, un paquet de partenaires syndiqués, des placements sur Outlook, sur MSN, et selon la configuration, de la vidéo et de la télévision connectée.

Le point important : vous ne choisissez pas finement où vos annonces apparaissent au niveau du mot-clé. Vous activez des réseaux, vous fixez des exclusions, et vous acceptez une part d'opacité. C'est la première différence culturelle avec Google, où on a l'illusion de tout contrôler.

Modèle au clic, comme partout. Enchères au CPC, au CPA cible selon les campagnes, plus les formats automatisés de type Performance Max qui ont débarqué et se sont généralisés. Le budget minimum quotidien est bas, ce qui permet de tester une verticale pour quelques euros par jour. J'ai lancé des tests complets à 15 € par jour pendant trois semaines, ce qui est impensable sur un compte Google saturé de concurrence.

Pourquoi consacrer du budget à un canal que tout le monde ignore ?

Parce que l'audience est différente. Pas "moins bonne". Différente.

Le profil de l'audience, en pratique

Sur les comptes que je gère, l'utilisateur type de Bing a tendance à être plus âgé, avec un pouvoir d'achat plus élevé, et sur desktop plus souvent que la moyenne du search. Ce n'est pas une loi, c'est un motif que je retrouve. Et ce motif a des conséquences très concrètes :

Sur une offre d'assurance ou de services financiers, le taux de conversion grimpe quand la cible est plus âgée et plus établie.

Sur du B2B logiciel, l'audience pro qui cherche des solutions au bureau sur son poste Windows est captée ici autant qu'ailleurs.

Sur du e-commerce à petits paniers, en revanche, le volume n'est souvent pas là.

Sur les verticales hyper-concurrentielles type immobilier ou formation en ligne, le coût par lead est descendu de 30 à 50 % pour moi par rapport à l'équivalent chez Google.

Le vrai argument : le coût, pas le volume

Franchement, si vous cherchez du volume brut, passez votre chemin. Le volume n'est pas là. L'argument tient sur une seule ligne : vous payez le clic moins cher, et pour certaines offres, ce clic convertit mieux. La combinaison des deux fait la différence. Sur un compte SaaS B2B que je suis depuis deux ans, Bing Ads représentait une part minoritaire des clics et une part supérieure des démos qualifiées. Je ne vais pas prétendre que c'est universel. Mais c'est arrivé trop souvent pour être un hasard.

Bing Ads vs Google Ads : la comparaison honnête

Voici le tableau que je donne à mes clients quand ils me demandent s'il faut ouvrir le second canal.

Critère Microsoft Advertising (Bing Ads) Google Ads Volume de recherche Nettement inférieur Dominant sur la majorité des marchés Coût par clic moyen Souvent 40 à 60 % moins élevé dans mes comptes Plus élevé, tendu par la concurrence Profil d'audience Plus âgé, plus desktop, pouvoir d'achat plus élevé Plus large, mobile fort Import de campagnes Oui, depuis Google Ads directement Sans objet Tracking et conversions Nécessite une reconfiguration manuelle Plus mature, écosystème d'outils plus dense Formats disponibles Search, shopping, display, vidéo, TV connectée Search, shopping, display, vidéo, TV connectée Régie de rattachement Écosystème Microsoft (Windows, Outlook, Edge) Écosystème Google

La ligne qui piège le plus de monde dans ce tableau, c'est le tracking. On y revient.

Les erreurs concrètes que j'ai faites sur Bing Ads

J'en ai trois en tête qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Elles reviennent d'ailleurs chez presque tous ceux à qui je parle.

Erreur n°1 : importer sans reconstruire le tracking

Première fois, j'ai importé mes campagnes Google Ads en deux clics, content de moi. Trois semaines plus tard, aucune conversion enregistrée côté Microsoft. Zéro. Les gens cliquaient et achetaient, mais le pixel n'était tout simplement pas remonté. J'avais supposé que l'import gérait tout. Il ne gère pas tout. Si vous ne vérifiez pas manuellement que chaque événement de conversion remonte après un import, vous pilotez à l'aveugle. C'est le piège numéro un, et je suis tombé dedans à pieds joints.

Erreur n°2 : copier les enchères au mot près

La concurrence sur Bing n'étant pas la même, les enchères optimales ne sont pas les mêmes. J'ai laissé tourner pendant un mois des enchères calibrées sur Google, résultat : je surpayais sur des mots où j'aurais pu payer une fraction. Une fois les enchères ajustées à la baisse sur ces termes, mon coût par acquisition a chuté de 22 % sur le trimestre. Doucement mais sûrement.

Erreur n°3 : abandonner trop vite

Un client e-commerce, petits paniers, produits de grande consommation. J'ai tenu six semaines, conclu que Bing Ads ne valait rien pour lui, coupé le canal. Je pense aujourd'hui que j'avais raison de couper — mais je l'ai fait sans avoir testé des segments assez fins pour vraiment trancher. Depuis, je force un test minimum de trois verticales avant de tirer une conclusion sur un compte e-commerce. Le volume faible peut masquer un segment très rentable si on ne le cherche pas activement.

Bing Ads pour quels secteurs, concrètement ?

Si vous cherchez un oui ou un non, voici mon avis tranché.

Là où ça marche vraiment

Le B2B à panier moyen ou contrat élevé : logiciel, conseil, services aux entreprises.

: logiciel, conseil, services aux entreprises. Les offres destinées à une audience plus âgée et plus établie : assurance, finance, immobilier patrimonial.

Les niches techniques que la grande masse ne cherche pas sur Google, mais qu'une partie non négligeable cherche ailleurs.

Les annonceurs qui ont déjà saturé Google et qui cherchent à ajouter de la marge à budget constant.

Là où je ne le recommande pas

Le e-commerce généraliste à petits paniers, sauf test préalable ciblé. Le contenu grand public qui dépend d'un volume élevé. Et tout ce qui exige une audience jeune ou une part de mobile écrasante — vous allez puiser dans un bassin plus étroit.

Un ordre d'opérations simple, celui que j'applique maintenant systématiquement.

Ouvrir le compte via l'import depuis Google Ads, mais reconstruire chaque balise de conversion à la main, et vérifier la remontée sur les premiers jours. Démarrer à petit budget, sur deux ou trois verticales distinctes, pour ne pas tout mélanger. Laisser tourner au moins trois à quatre semaines avant de juger un segment. Le volume étant faible, les premiers jours sont trompeurs. Ajuster les enchères séparément de Google, jamais en copie. Ajouter les formats automatisés une fois la base search stabilisée, pas avant.

Un mot sur les formats automatisés, justement. Ils ont envahi la plateforme comme partout, et ils donnent de vrais résultats sur certaines offres — à condition de leur laisser les bons signaux de conversion. Si votre tracking est bancal, l'automatisation amplifie l'erreur au lieu de la corriger. J'ai vu des campagnes automatisées brûler un budget quotidien en ciblant des requêtes qui n'avaient rien à voir avec l'offre. C'était entièrement de ma faute : je n'avais pas fourni assez de conversions propres.

Questions qu'on me pose souvent

Faut-il un compte séparé pour Bing Ads ?

Non. On pilote Microsoft Advertising depuis la même interface que Google Ads, avec une synchronisation possible des campagnes. C'est pratique pour démarrer, mais je vous conseille de sortir de cette interface une fois la phase de test passée : l'optimisation fine du tracking et des enchères se fait bien mieux dans l'outil natif de la régie.

Le volume de recherche est-il suffisant pour justifier le canal ?

Ça dépend entièrement de votre offre, et personne ne peut répondre à votre place. Je peux seulement vous dire ceci : pour la grande majorité des offres B2B que j'ai gérées, oui. Pour le grand public à petits paniers, souvent non. Le seul moyen de trancher honnêtement, c'est un test court avec un budget plancher et des conversions correctement tracées.

Les résultats sont-ils aussi bons qu'avec Google Ads ?

Ni meilleurs ni pires : différents. Vous paierez souvent moins cher le clic, vous obtiendrez souvent moins de clics, et sur certaines offres le taux de conversion sera meilleur. Le comparatif qui compte n'est pas canal par canal, c'est le coût par client acquis sur l'ensemble de vos campagnes search. C'est cette ligne-là que j'ai vue s'améliorer sur une majorité de comptes — de peu, sur certains. Assez pour continuer.

La question n'est donc pas de savoir si Bing Ads mérite votre budget. C'est de savoir si votre offre parle à une audience qu'on ignore par confort. Et le confort, dans ce métier, coûte cher.